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СТРАНА: адвокат напомнил, как на Украине ещё 7 лет назад пытались силой посадить вертолёт с Януковичем

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На фоне ситуации с посадкой самолёта Ryanair в Белоруссии адвокат Виталий Сердюк вспомнил об аналогичной истории семилетней давности на Украине, когда военные диспетчеры под угрозой применения оружия пытались посадить борт с Виктором Януковичем. Как пишет «СТРАНА», адвокат отметил, что тогда были нарушены и Конституция Украины, и законодательство о статусе президента, однако о результатах расследования уголовного производства по факту покушения на жизнь президента Генеральная прокуратура предпочитает умалчивать.
СТРАНА: адвокат напомнил, как на Украине ещё 7 лет назад пытались силой посадить вертолёт с Януковичем
Reuters

На фоне обсуждения действий Белоруссии, посадившей самолет Ryanair, на Украине вспомнили историю семилетней давности. Как пишет «СТРАНА», адвокат Виталий Сердюк рассказал, как военные диспетчеры под угрозой применения оружия пытались посадить борт с Виктором Януковичем.

«Напомню, Украина уже имеет подобную практику. Прецедент 22 февраля 2014 года, когда по команде Турчинова авиадиспетчер угрожал применить боевую авиацию для изменения плана полётов двух вертолётов, на борту одного из которых находился президент Украины Виктор Янукович. Тогда пилоту поступила команда: «Распоряжением и.о. президента вам приказано вернуться в Харьков. В случае неповиновения будет открыт огонь на поражение», — написал адвокат.

По его мнению, в этом случае были нарушены и Конституция Украины, и законодательство о статусе президента. Однако о результатах расследования уголовного производства по факту покушения на жизнь президента Украины Генеральная прокуратура предпочитает умалчивать.
 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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Белоруссия вертолет Виктор Янукович самолет Украина
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