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Euronews: «Общий ответ» Москвы и Белграда — в Сербии идут совместные тактические учения
В Сербии стартовали антитеррористические учения «Общий ответ — 2021» при участии России, а в октябре там планируется также провести совместные учения сил ПВО. Между тем в прошлом году Белграду пришлось отказаться от участия в манёврах «Славянское братство» на территории Белоруссии из-за «страшного и незаслуженного давления» со стороны ЕС, передаёт Euronews.

В Сербии начались совместные с Россией тактические учения «Общий ответ — 2021». Военные ведомства двух стран подчёркивают, что манёвры носят «антитеррористическую направленность».

С российской стороны участвуют около 200 военнослужащих и 11 единиц лёгкой техники. В течение пяти дней планируется парашютное десантирование, отработка блокирования и уничтожения базы условных террористов.

Ранее сообщалось, что на октябрь в Сербии запланированы учения ПВО двух стран.

В прошлом году сербских военных приглашали на манёвры «Славянское братство» в Белоруссии. Но тогда Белград отказался от участия — как там заявили, и из-за пандемии, и из-за «страшного и незаслуженного давления» со стороны ЕС.

Дата выхода в эфир 20 мая 2021 года.

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источник
Euronews Франция Европа
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армия Белоруссия Европа Евросоюз оборона ПВО Россия Сербия сотрудничество терроризм учения
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