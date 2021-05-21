Euronews: «Общий ответ» Москвы и Белграда — в Сербии идут совместные тактические учения

В Сербии стартовали антитеррористические учения «Общий ответ — 2021» при участии России, а в октябре там планируется также провести совместные учения сил ПВО. Между тем в прошлом году Белграду пришлось отказаться от участия в манёврах «Славянское братство» на территории Белоруссии из-за «страшного и незаслуженного давления» со стороны ЕС, передаёт Euronews.
В Сербии начались совместные с Россией тактические учения «Общий ответ — 2021». Военные ведомства двух стран подчёркивают, что манёвры носят «антитеррористическую направленность».
С российской стороны участвуют около 200 военнослужащих и 11 единиц лёгкой техники. В течение пяти дней планируется парашютное десантирование, отработка блокирования и уничтожения базы условных террористов.
Ранее сообщалось, что на октябрь в Сербии запланированы учения ПВО двух стран.
В прошлом году сербских военных приглашали на манёвры «Славянское братство» в Белоруссии. Но тогда Белград отказался от участия — как там заявили, и из-за пандемии, и из-за «страшного и незаслуженного давления» со стороны ЕС.
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