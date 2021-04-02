SCMP: в Западном Саяне китайские военные поучатся у российских коллег работе в экстремальных условиях

В рамках Международных армейских игр 11 военных из КНР отправятся в горы Западного Саяна в России и примут участие в «Саянском марше», в ходе которого им предстоит отрабатывать спасение людей из лавины и стрельбу, пишет South China Morning Post. По мнению аналитиков, на случай пограничного конфликта с Индией КНР рассчитывает набраться опыта у России в сфере ведения боя в суровых и экстремальных условиях.

Китай направил группу своих военнослужащих в Россию — для участия в военных соревнованиях в районе гор Западного Саяна, сообщает South China Morning Post. По словам издания, таким образом КНР проверит свои силы в «суровых горных условиях».

Как заявило китайское Минобороны, в пятницу 2 апреля 11 солдат 78-й армейской группы из Харбина, относящейся к Северной зоне боевого командования, отправятся в Россию, где примут участие в забеге на 50 км в горах Западного Саяна. Среди прочего в задачи участников соревнований будет входить поиск людей, попавших в лавину, спуск по верёвке, спасательные работы, а также стрельба и метание гранат.

Соревнования «Саянский марш», которые пройдут с 14 по 17 апреля, будут первыми из 34 состязаний в рамках Международных армейских игр 2021 года. Китай впервые принимает участие в таком предварительном этапе состязаний, добавляет издание.

Как рассказал глава китайской команды Цуй Инбинь военному изданию PLA Daily, в ходе соревнований КНР намерена проверить уровень своей боеготовности. «Состязаясь на одной арене с военнослужащими из разных стран, мы можем не только испытать боевую готовность нашей армии, но и укрепить дружбу, военные обмены и сотрудничество между странами», — цитирует Цуя издание. Один из членов китайской команды, Сюй Бин, также отметил, что военнослужащие из КНР готовы хорошо себя проявить на состязаниях.

Военный аналитик из Гонконга Сун Чжунпин обращает внимание, что у Китая «есть традиция» — обращаться к России, когда дело касается необходимости военного усиления КНР, будь то техника или структура вооружённых сил. «Саянский марш» даст возможность больше узнать о российской подготовке на случай экстремальных условий, утверждает эксперт.

«Китаю приходится иметь дело с пограничным спором с Индией, а поле боя на Тибетском нагорье находится на очень большой высоте и в чрезвычайно холодных температурах. Китаю нужно набраться опыта, чтобы урегулировать новые трения, а также подготовить ответ на провокации Индии», — объяснил Сун. Кроме того, аналитик подчеркнул, что китайские военные миссии «вышли за пределы защиты их национальных интересов и перешли к защите ещё и зарубежных интересов, которые касаются и локаций с суровыми и экстремальными погодными условиями».

South China Morning Post напоминает, что Пекин в последнее время улучшил отношения с Россией, в особенности в оборонной сфере. В декабре 2020 года страны продлили на 10 лет межправительственное соглашение, которое предусматривает взаимное уведомление о пусках баллистических ракет и космических ракет-носителей. Также в прошлом году Китай принимал участие в организованных Россией Международных армейских играх и масштабных военных учениях «Кавказ-2020» и провёл совместное воздушное стратегическое патрулирование с Москвой в Японском и Восточно-Китайском морях. В этом году страны празднуют 20-летие Российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.