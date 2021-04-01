Превратить силу Китая в его слабость — обозреватель New York Times объяснил, как США могут победить во второй холодной войне

США сегодня вступают в новую холодную войну, на этот раз с Китаем, поэтому Вашингтону стоит подумать о том, как можно победить Пекин. Однако, как пишет автор The New York Times, секретным оружием должны быть не явные преимущества, вроде санкций или военно-морской мощи Америки, а внутренние слабости Китая, от которых режим не может избавиться.

Во время холодной войны у Соединённых Штатов и их союзников было секретное оружие против Советского Союза и его сателлитов. Как пишет автор The New York Times Брет Стивенс, оно не было создано ни ЦРУ, ни Управлением перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США, ни оружейными лабораториями в Лос-Аламосе, поскольку этим оружием был коммунизм.

Как отмечает автор материала, коммунизм помогал Западу, потому что он обременял империалистическое российское государство неработающей и непопулярной экономической системой, которая не могла угнаться за своими конкурентами на свободном рынке. По его мнению, русская шутка «они делают вид, что платят, а мы делаем вид, что работаем» очень хорошо объясняет, почему режим с десятками тысяч ядерных боеголовок просто исчерпал себя.

Однако сегодня, пишет Стивенс, после американо-китайского саммита в Анкоридже, на котором обе стороны ясно дали понять, что у них есть не только противоречащие интересы, но и несовместимые ценности, становится очевидно: США вступают во вторую холодную войну, на этот раз с Китаем.

Конечно, можно верить, что всё наладится, однако глупо рассчитывать на это и предполагать, что примирительное поведение администрации Байдена сделает что-то другое, кроме как ободрит Пекин. Поэтому Вашингтону стоит подумать о том, каким может быть его секретное оружие на этот раз. Однако нужно понимать, что это должны быть не явные преимущества, вроде санкций или военно-морской мощи Америки, а скорее внутренние слабости Китая, от которых режим не может избавиться.

По мнению автора материала, на ум приходят сразу три подходящих варианта-кандидата, и первый — это национализм. Именно он объясняет агрессивность Пекина, когда речь заходит о его морских и территориальных претензиях к соседям и о массированном наращивании вооружений.

«Вашингтону не нужно поощрять национализм, чтобы извлечь из него выгоду. Но лучшее, что администрация могла бы сделать для укрепления этого спокойного сдерживания, — вновь вступить в торговую сделку Транстихоокеанского партнёрства, которую администрация Трампа так бездумно превратила в груду обломков», — пишет автор статьи.

Вторым, по его мнению, оружием против Пекина может стать политика культа личности. Си Цзиньпин консолидировал власть, как ни один другой лидер со времён Мао Цзэдуна, однако чем больше власти у одного человека, тем более уязвим весь режим к его ошибочным решениям. Чем больше он пытается проецировать образ непобедимости, тем больше вероятность того, что он отгородится от неприятной, но необходимой информации. В результате Си Цзиньпин создаст тех самых критиков и врагов, которые когда-нибудь могут погубить режим.

Также, пишет автор The New York Times, Америке необходимо обратить внимание на китайскую кампанию по регулированию, контролю и самоконтролю, которая постоянно расширяется. Китайские лидеры, включая якобы более либеральных, всегда были жестоки в своём подавлении духовных и религиозных движений, потому что религия культивирует моральную совесть, свободную от политического контроля. Но моральная совесть — это не то, что какое-либо правительство в истории было способно подчинить, поэтому Джо Байден должен при каждом удобном случае приглашать в Белый дом Далай-ламу, а также других китайских религиозных лидеров, чтобы показать, почему Запад был мудр, когда принял принцип религиозной свободы.

Конечно, заключает автор статьи, ничто из вышеперечисленного не означает, что сдерживание Пекина не потребует также активного создания альянсов, оказания экономического давления и сохранения мощного военного сдерживания. Однако если представлять, как можно довести вторую холодную войну до мирного конца, это помогает поразмышлять над тем, как режим Китая мог бы сам помочь себе в собственной гибели.