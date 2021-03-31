Fortune: похоже, расследование зашло в тупик — ВОЗ хочет дальнейших исследований, но Китай считает свою работу законченной

После презентации доклада экспертов ВОЗ, выяснявших происхождение пандемии в КНР, глава организации Тедрос Аданом Гебреисус «преуменьшил значение» представленных выводов, подчеркнув, что нужны дополнительные исследования, пишет Fortune. По мнению издания, расследование теперь может «зайти в тупик», поскольку ВОЗ хочет продолжать его в Китае, а Пекин дал понять, что считает работу на своей территории законченной.

Во вторник 30 марта глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус обвинил Китай в удержании информации в ходе расследования происхождения коронавируса, которое в течение нескольких недель в феврале проводили эксперты ВОЗ в Ухани, сообщает Fortune.

«В наших беседах с экспертами они рассказали о трудностях, с которыми они столкнулись при получении доступа к первичным данным», — заявил Тедрос.

Как отмечает издание, в тот же день ВОЗ опубликовала доклад по совместной работе своих экспертов и их китайских коллег. В нём утверждается, что болезнь, вероятнее всего, появилась у летучих мышей или какого-либо другого животного и через носителя-посредника передалась людям. Как указано в документе, гипотеза о распространении коронавируса в результате утечки из китайской лаборатории «крайне маловероятна», при этом «возможно», что в КНР вирус был завезён с замороженными продуктами.

По информации Fortune, Тедрос «преуменьшил значение» представленных в докладе выводов, подчеркнув, что для более обстоятельных ответов требуются дальнейшие исследования. Также глава ВОЗ выразил надежду, что в дальнейшем китайские власти будут более активно сотрудничать.

«Рассчитываю, что в будущих совместных исследованиях предоставление информации будет более оперативным и всеобъемлющим»,— отметил Тедрос. Также он добавил, что не считает процесс изучения версии о лабораторном происхождении коронавируса «достаточно полным», поэтому в этом направлении тоже нужны дополнительные данные и исследования.

После публикации доклада ВОЗ США, Япония, Великобритания и десять других стран выпустили совместное заявление, критикующее выводы экспертов организации, пишет издание. «Исследование международных экспертов в отношении происхождения вируса SARS-CoV-2 слишком долго откладывалось и для него не был предоставлен доступ к полным первичным данным и образцам», — цитирует заявление Fortune.

США «были менее дипломатичными» и напрямую обвинили Китай в несостоятельности результатов совместного исследования. «Китай не продемонстрировал прозрачность, он не предоставил основные данные», — заявила представитель Белого дома Джен Псаки. По её словам, поведение КНР «нельзя приравнять к сотрудничеству».

Со своей стороны китайский МИД высоко оценил результат совместной работы команды ВОЗ и своих экспертов. «Китайская сторона предоставила необходимую поддержку работе команды, в полной мере продемонстрировав свою открытость, прозрачность и ответственное отношение», — приводит издание слова представителя МИД КНР.

Также Пекин призвал другие страны не «политизировать вопрос», хотя при этом ранее представитель китайского МИД напомнил о «конспирологической теории», согласно которой вирус вырвался на свет из американской лаборатории, обращает внимание Fortune.

Как полагает издание, существует вероятность, что теперь расследование происхождения пандемии «зайдёт в тупик». Китай, похоже, считает, что на этом его работа закончена — по крайней мере в пределах его границ. В феврале эксперты из КНР объявили, что отслеживание распространения коронавируса на территории их страны подошло к концу, и порекомендовали расширить расследование, включив туда другие государства. В день публикации доклада Пекин вновь подчеркнул, что исследования теперь должны проводиться во «многих странах и локациях».

Между тем, США, ЕС и другие иностранные государства, а также глава команды ВОЗ доктор Питер Бен Эмбарек выступают за дополнительные исследования в КНР, где был расположен первый очаг пандемии.

По мнению Fortune, в таких обстоятельствах шансы понять, как появился коронавирус, похоже, уменьшаются с каждым днём. «Вероятно, мы никогда не узнаем полную историю пандемии COVID-19, она навсегда останется скрытой», — заявил изданию в феврале Николас Томас, профессор Гонконгского городского университета, специализирующийся на управлении в сфере глобального здравоохранения.