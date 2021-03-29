CGTN: «не нашли свидетельств» — команда ВОЗ опровергла утверждения эксперта CNN о лабораторном происхождении коронавируса

В новом документальном фильме CNN экс-глава американских Центров по контролю и профилактике заболеваний Роберт Редфорд заявил, что, по его мнению, коронавирус всё-таки мог быть выведен в уханьской лаборатории. В ответ на эти утверждения член делегации ВОЗ, изучавшей происхождение пандемии в Ухани, Питер Дасзак напомнил, что он с коллегами не нашёл никаких свидетельств, подтверждающих эту гипотезу.

Сегодня бывший директор американских Центров по контролю и профилактике заболеваний попал в новостные заголовки. В своём интервью для нового документального фильма CNN Роберт Редфилд заявил, что коронавирус мог быть результатом утечки из уханьской лаборатории в Китае.

Он считает, что вирус в течение месяцев циркулировал среди людей, прежде чем на него обратили внимание в декабре 2019 года. Этим утверждениям Редфилд, который занимал свой пост при администрации бывшего президента Дональда Трампа, не привёл никаких доказательств, но отметил, что, на его взгляд, быстрое распространение вируса указывает на его искусственное происхождение.

Перед трансляцией документального фильма главный советник по вопросам медицины президента Джо Байдена доктор Энтони Фаучи назвал заявления Редфилда «просто мнением».

ЭНТОНИ ФАУЧИ, главный советник по медицинским вопросам президента США Джо Байдена: Альтернативным объяснением, которого придерживаются большинство людей в сфере здравоохранения, будет версия о том, что вирус циркулировал в Китае, вероятнее всего, в Ухани, на протяжении месяца или больше, прежде чем его клинически признали в конце декабря 2019 года. Если так оно и было, то за это время и вплоть до момента своего выявления вирус, конечно, мог трансформироваться и стать более эффективным в плане передачи между людьми.

Своей реакцией на утверждения Редфилда также поделились британский эксперт в сфере здравоохранения и член команды ВОЗ, которая ездила в Ухань в феврале, Питер Дасзак. В воскресенье он написал в Twitter, что эксперты ВОЗ не нашли «абсолютно никаких свидетельств того, что какие бы то ни было лаборатории в Китае работали над этим вирусом перед вспышкой».

В тот же день ВОЗ заявила, что доклад о происхождении коронавируса, основанный на результатах работы учёных организации в Ухани, будет готов в ближайшие дни.

Дата выхода в эфир 29 марта 2021 года.