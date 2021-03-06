CNBC: пандемия коронавируса нанесла миру больший психологический ущерб, чем Вторая мировая

Удар коронавируса по душевному здоровью людей по всему миру оказался сильнее, чем у последствий Второй мировой войны, в то время как следы пандемии будут заметны ещё многие годы, пишет CNBC со ссылкой на заявление гендиректора ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса. По мнению чиновников ВОЗ, властям по всему миру следует уделить этому вопросу максимальное внимание, особенно учитывая, что пандемия по-прежнему находится в острой фазе.

Пандемия COVID-19 нанесла миру больший психологический ущерб, чем Вторая мировая война, и её последствия будут сказываться на жизнях людей ещё «многие годы», пишет CNBC со ссылкой на заявление генерального директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Аданома Гебрейесуса.

«После Второй мировой войны мир пережил массовую травму, потому что война затронула очень, очень много жизней. Теперь же пандемия коронавируса, которая достигла ещё больших масштабов, оказала влияние на ещё большее количество жизней, — отметил Гебрейесус. — Оказался затронут почти весь мир, от этого не скрылся ни один человек на поверхности земли».

«И это ведёт к массовой психологической травме колоссальных масштабов, которая даже больше, чем то, что мир пережил после Второй мировой войны, — добавил он. — И, как это бывает при массовой психологической травме, она будет влиять на общество ещё многие годы».

С подобным заявлением гендиректор ВОЗ выступил в ответ на вопрос о том, должны ли страны уделять большее внимание экономическим и психологическим аспектам пандемии в ходе планирования дальнейших шагов. Кроме того, заместители Гебрейесуса указали на то, что властям по всему миру следует сделать защиту психологического здоровья граждан своей приоритетной задачей.

«Существуют различные вариации в плане того воздействия, которое пандемия оказала на людей, вне зависимости от того, потеряли ли вы близкого человека, члена семьи или друга. Вне зависимости от того, идёт ли речь о потере работы, детях, которые не ходили в школу, или же людях, которые оказались вынуждены сидеть дома, находясь в очень трудной ситуации», — отметила технический руководитель ВОЗ по реагированию на COVID-19 Мария Ван Керхове.

Керхове также добавила, что мир по-прежнему переживает «острую фазу» пандемии, в то время как вирус продолжает нансить удары по обществу, каждую неделю унося с собой десятки тысяч жизней. По её словам, проблемы в области душевного здоровья, вызванные пандемией, станут серьёзной проблемой в долгосрочной перспективе.

Вместе с тем, исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения доктор Майкл Райан призвал не только указывать на ущерб душевному здоровью как на проблему, но также и обсуждать пути её решения.

«Одно дело говорить, что душевное и психологическое здоровье находятся под ударом — хотя это и так, — однако ради борьбы с этой тенденцией мы должны оказывать социально-психологическую поддержку людям и обществу», — подчеркнул он.