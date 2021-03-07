Das Erste: план ЕС по введению паспорта вакцинации вызвал у ВОЗ беспокойство
План ЕС по введению цифровых паспортов вакцинации вызывал у Всемирной организации здравоохранения серьёзные сомнения, сообщает Das Erste. На данный момент неизвестно, как долго будет сохраняться иммунитет после прививки, отметил глава европейского бюро ВОЗ Ханс Клуге. И это не единственная проблема, вызывающее беспокойство. Также точно неизвестно, можно ли заразиться COVID-19 от того, кто прошёл вакцинацию.
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