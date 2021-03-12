Evening Standard: ВОЗ считает рынок Ухани самым вероятным местом зарождения пандемии

После проведённых исследований в Китае эксперты ВОЗ не поменяли своего мнения: они продолжают считать версию о распространении коронавируса с прилавков продовольственного рынка Ухани наиболее вероятной. При этом учёные не обнаружили никаких доказательств лабораторного происхождения вируса — теории, которую поддерживают некоторые активисты для нагнетания антикитайских настроений, пишет Evening Standard.

Распространение вируса на продовольственном рынке в Ухани по-прежнему является наиболее вероятной версией зарождение пандемии COVID-19, передаёт Evening Standard слова представителей делегации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). На брифинге в аналитическом центре Chatham House четверо учёных, которые ранее в этом году присоединились к команде экспертов, рассказали о том, что не нашли доказательств теорий о лабораторном происхождении вируса. Также специалисты утверждают, что нет никаких оснований обвинять Китай в намеренном распространении вируса.

Президент неправительственной организации EcoHealth Alliance по исследованию природно-очаговых инфекционных заболеваний зоолог Питер Дасзак заявил, что его команда обнаружила возможную связь рынков в Ухани с регионами, где у летучих мышей нашли похожий на COVID-19 вирус. По его словам, учёные из ВОЗ и их китайские коллеги склоняются к версии о том, что коронавирус перешёл сначала на домашних и фермерских животных, а потом попал на уханьский рынок. Дасзак считает, что такой сценарий убедительно показывает путь, по которому вирус из дикой природы мог попасть к людям или животным, а оказаться на рынке.

В статье отмечается, что учёные не нашли никаких подтверждений теориям об утечке коронавируса из трёх вирусологических лабораторий в Ухани, к которым им предоставили доступ. Вирусолог Марион Копманс, которая возглавляет Медицинский центр Университета имени Эразма Роттердамского, рассказала, что специалисты ВОЗ обсудили с китайскими коллегами исследовательские проекты, программы типовых исследований, особенности работы организаций и то, как они следят за здоровьем персонала. На основании этих данных специалисты сделали вывод о том, что зарождение пандемии в результате лабораторного происшествия «крайне маловероятно». Копманс призвала сторонников различных альтернативных теорий происхождения коронавируса предоставить доказательства, которые ВОЗ обязуется рассмотреть. «В своей работе мы опираемся не на домыслы, а на собственные наблюдения», — подчеркнула вирусолог.

Питер Дасзак обвинил фракции, которые ради своих политических целей продвигают антикитайские теории заговоров (особенно это касается Дональда Трампа), в «сокрушении» науки. Зоолог объяснил, что специалисты в течение года не могли попасть в Китай, хотя могли работать на месте с китайскими коллегами и к настоящему времени найти ответы на вопрос, как началась пандемия, пишет Evening Standard.