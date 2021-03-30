CNN: коронавирус передался человеку из-за торговли дикими животными в Китае, заключили эксперты ВОЗ

Специалисты ВОЗ в своём готовящемся к публикации докладе о происхождении коронавируса SARS-CoV-2 пришли к выводу о том, что патоген, спровоцировавший пандемию, попал в человеческую популяцию через животное — «посредника», которое было продано на оптовый рынок в китайской Ухани, поведал в интервью CNN один из составителей доклада, британский зоолог Питер Дашак. Как рассказал Дашак, это стало возможным из-за того, что в Ухани продавали самые разные виды животных с ферм по всему Китаю — в том числе и из мест, где были обнаружены ближайшие родственники коронавируса.

Наиболее вероятным путём передачи коронавируса от животного-носителя к человеку стала распространённая в Китае торговля дикими животными, сообщает CNN со ссылкой на британского зоолога и одного из авторов долгожданного доклада Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о происхождении вируса Питера Дашака, посетившего в этом году в составе международной экспертной группы ВОЗ китайскую Ухань, где был впервые обнаружен опасный патоген.

Как пишет сайт американского телеканала, Дашак рассказал, что в доклад, неоднократно перенесённая публикация которого, как ожидается, наконец состоится во вторник, было включено «много данных и немало новых фактов и информации». Вместе с тем, по словам исследователя, главный вывод составителей о возможных путях распространения коронавируса в Ухани не изменился с того момента, как эксперты завершили работу в Китае в феврале: они — как и их китайские коллеги — по-прежнему убеждены в том, что патоген, который предположительно возник в организме летучей мыши, передался другим животным, в итоге проданным на расположенный в Ухани оптовый рынок морепродуктов Хуанань, а уже оттуда стал распространяться в человеческой популяции, говорится в материале CNN.

Как напоминают обозреватели канала, именно на рынке Хуанань в декабре 2019 года было впервые обнаружено несколько случаев напоминающего воспаление лёгких заболевания; китайские власти 1 января 2020 года закрыли рынок на дезинфекцию, и он с тех пор остаётся недоступен для публики. Прибыв в Ухань, Дашак вместе с другими экспертами ВОЗ посетил в том числе и рынок — и исследователи обнаружили, что там продавались не только морепродукты, но и «дикие животные, продукты их переработки, а также целые туши и живые экземпляры животных самых разных видов» с ферм по всему Китаю, поведал британский зоолог. «Так что путь передачи через животных, попадающих на этот рынок со всего Китая — в том числе и из мест, где в летучих были обнаружены ближайшие родственники вируса SARS-CoV-2 — определённо может существовать», — пояснил Дашак.

Самый близкий к вирусу SARS-CoV-2 патоген учёные нашли ещё в 2013 году в летучих мышах семейства подковоносых в провинции Юннань на юге Китая, отмечается в материале CNN. Другие близкородственные SARS-CoV-2 вирусы также были обнаружены в замороженных образцах тканей летучих мышей из Камбоджи и Японии, говорится в статье.

«Таким образом, мы обнаружили, как мне кажется, весьма серьёзные свидетельства, объясняющие, каким путём вирус мог внутри Китая перебраться из сельской местности в крупный город масштабов Уханя, а затем вызвать эпидемическую вспышку, — цитирует Дашака американский канал. — И, как оказалось, по итогам составления доклада и китайские эксперты, и специалисты ВОЗ все заключили, что именно этот путь распространения коронавируса является наиболее вероятным. Степень этой вероятности мы оценили в пределах от средней до высокой».

По словам Дашака, эксперты ВОЗ не стали первыми учёными, осмотревшими рынок Хуанань: сразу после первой вспышки коронавирусной инфекции в Ухани там побывали китайские исследователи, однако к тому моменту, как они попали на место, рынок уже закрыли, а большую часть животных увезли. Как рассказал британский зоолог, китайские учёные тем не менее собрали столько проб, сколько смогли — включая более 900 соскобов различных поверхностей и тканей, — однако в найденных ими тушах животных коронавирус они так и не обнаружили.

По данным CNN, в докладе ВОЗ также приводится ряд рекомендаций китайских и международных экспертов по поводу мер, которые необходимо будет принять, дабы более точно установить происхождение коронавируса. Как заявил в интервью каналу Дашак, поскольку теперь установлено, что патоген, вероятно, распространился через фермы по разведению диких животных, одной из ключевых рекомендаций является проведение опроса владельцев данных ферм и их родственников, а также тестирование этих лиц для того, чтобы определить, не были ли они инфицированы SARS-CoV-2 ещё до самых первых зарегистрированных заражённых в Ухани. Кроме того, по мысли британского учёного, специалистам также следует узнать, какие виды животных поставляли эти фермы и откуда, и исследовать животных в окрестностях ферм, поскольку так могут быть обнаружены признаки присутствия вируса в дикой природе. «Такая работа должна будет стать следующим шагом, и мы уже начинаем переговоры с китайскими коллегами с целью запустить этот процесс. Наш доклад — это, по сути, только начало», — добавил Дашак.

Как подчёркивается в материале CNN, расследование ВОЗ, которое было проведено спустя более года после первой вспышки коронавирусной инфекции, с самого начала стало на Западе объектом повышенного внимания — и отдельные учёные и чиновники высказывали сомнения по поводу того, что организация сможет обеспечить действительно независимую работу своих экспертов. В свою очередь, китайские власти обвинили США и другие страны в том, что они пытаются «политизировать» вопрос происхождения вируса.

Ранее замдиректора Центра по контролю и профилактике заболеваний КНР и один из членов китайской команды исследователей Фэн Цзыцзянь сообщил, что китайские эксперты и их коллеги из ВОЗ рассматривали четыре возможных варианта передачи вируса в Ухань — через замороженные продукты питания, посредством заражения человека напрямую, через животное, сыгравшее роль промежуточного носителя, или же в результате утечки из лаборатории. По словам Фэна, эксперты в итоге пришли к совместному выводу о том, что вирус попал в человеческую популяцию через животное носителя, а гипотезу о возможной утечке патогена из лаборатории признали «крайне маловероятной».