CNN: экс-глава медрегулятора США предположил, что COVID «сбежал» из китайской лаборатории

В эфире CNN бывший директор Центров контроля и профилактики заболеваний (ЦКЗ) США доктор Роберт Редфилд высказал мнение, что коронавирус имел искусственное происхождение. Он не исключил, что COVID-19 «сбежал» из китайской лаборатории в Ухани.

Бывший директор Центров контроля и профилактики заболеваний (ЦКЗ) доктор Роберт Редфилд впервые выступил с заявлением. Он публично высказал своё мнение о происхождении коронавируса. Его невероятные комментарии вошли в новый документальный фильм CNN, который будет показан в эти выходные.

С нами на связи доктор Санджай Гупта. Санджай, доктор Редфилд говорит, что высказывает свою точку зрения, но должен сказать, что вы вот-вот объявите нам сенсационную новость.

САНДЖАЙ ГУПТА, главный корреспондент CNN по медицинским вопросам: Да, это определённо невероятная новость, Джон. Он был директором ЦКЗ и на протяжении всей своей карьеры занимался вирусологией.

Я взял интервью у шести врачей. Это была своего рода аутопсия — попытка тщательно проанализировать, что именно здесь произошло. Фактически у меня не было какого-то предварительного плана.

Мы встретились с доктором Редфилдом, и он решил начать с самого начала, с происхождения этого вируса, его появления. Давайте послушаем.

РОБЕРТ РЕДФИЛД, экс-директор ЦКЗ США: Я бы предположил, что вирус начал распространяться примерно в сентябре-октябре в Ухане.

САНДЖАЙ ГУПТА: В сентябре-октябре?

РОБЕРТ РЕДФИЛД: Это всего лишь моё мнение. У меня есть право на мнение, Сандж. Я до сих пор придерживаюсь той точки зрения, что наиболее вероятным местом происхождения этого патогена в Ухане была лаборатория. Он «сбежал».

Другие не верят в эту версию. Это нормально. Наука, в конце концов, всё расставит по местам. Нет ничего необычного в том, что лабораторные работники заражаются передающимися по воздуху патогенами, которые они исследуют.

И нет ничего необычно в том, что такое исследование проводилось в Ухани. Город является широко известным центром изучения вирусов в Китае. В том числе здесь находится Уханьский институт вирусологии, где активно ставились эксперименты с коронавирусами летучих мышей.

САНДЖАЙ ГУПТА: Я считаю нашу с вами беседу невероятной. Ведь вы бывший директор ЦКЗ и возглавляли организацию, когда всё это происходило.

Впервые экс-директор ЦКЗ публично заявляет, что, по его мнению, пандемия началась за несколько месяцев раньше, чем считалось, и что она появилась не на продуктовом рынке, а в китайской лаборатории.

САНДЖАЙ ГУПТА: То, что вы говорите, доктор Редфилд, имеет огромное значение.

РОБЕРТ РЕДФИЛД: Я не преследую какую-либо цель. Я просто выражаю своё мнение. Но я вирусолог. Я всю свою жизнь посвятил вирусологии. Я не считаю, что этот вирус каким-то образом передался от летучей мыши человеку. И после этого он стал самым заразным передающимся от человека человеку вирусом, известным человечеству.

Обычно, когда патоген передается от животного человеку, требуется время, чтобы понять, как он становится всё более эффективным при передаче от человека человеку. На мой взгляд, в этой ситуации что-то не сходится в биологическом смысле.

САНДЖАЙ ГУПТА: То есть, по вашему мнению, в лаборатории проводился процедура по повышению эффективности вируса? Вы на это намекаете?

РОБЕРТ РЕДФИЛД: Да. Предположим, что я работаю в лаборатории над коронавирусом. Большинство из нас при выращивании вируса пытается помочь ему развиваться как можно лучше, чтобы иметь возможность ставить над ним эксперименты и разобраться с ним. Вот как я вижу эту картину.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 26 марта 2021 года.