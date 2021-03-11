Fox: Помпео заявил о «реальном риске» ещё одной пандемии

Коммунистическая партия Китая продолжает проводить серьёзные биологические исследования, причём осуществляет их в лабораториях, которые уже продемонстрировали недостаточный уровень безопасности, отметил в интервью Fox Business экс-госсекретарь США Майк Помпео. Он также заявил о наличии «реального риска» повторения пандемии.

МАЙК ПОМПЕО, бывший госсекретарь США: Мария, доказательства, которые мы представили со стороны Госдепартамента, были тщательно проверены. Они были по-настоящему весомыми. Нам удалось их рассекретить. Вы упомянули некоторые из них. Всё это правда. Я уже рассказывал об этих вещах: о заболевших врачах с симптомами, совпадающими с симптомами коронавируса. Операция по сокрытию случившегося была масштабной и осуществлялась умышленно. Она нанесла ужасный ущерб всему миру.



Надеюсь, что действующая администрация поступит правильно. Во-первых, как вы правильно указали, нужно признать, что всё это почти наверняка началось в Ухани и, скорее всего, вышло из Уханьского института вирусологии в результате случайной утечки. Есть значительные доказательства в поддержку этого.



Прежде чем вступать с ними (китайцами. — ИноТВ) в серьёзное взаимодействие, им (администрации Байдена. — ИноТВ) следует потребовать от Коммунистической партии Китая позволить учёным приехать и посмотреть то, что им нужно посмотреть, а также пообщаться с теми, с кем им нужно пообщаться.



Всё это, Мария, может вновь произойти. Существует реальный риск. Коммунистическая партия Китая продолжает проводить серьёзные биологические исследования, причём осуществляет их в лабораториях, где, как они уже продемонстрировали, нет того уровня безопасности, которого мир должен от них потребовать.



Тем не менее мир, похоже, позволяет им заниматься этим. Мы должны потребовать от Коммунистической партии Китая прекратить эту деятельность, пока они не продемонстрируют миру, что не будут растаскивать всё это по планете, убивая миллионы людей, разрушая богатства на миллиарды и миллиарды доллары. И всё это из-за вируса, который пришёл из их страны и который они решили скрыть, хотя на них лежала ответственность перед всем миром посодействовать решению этой проблемы, которая возникла в их стране.



Дата выхода в эфир 11 марта 2021 года.