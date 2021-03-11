Fox: Помпео заявил о «реальном риске» ещё одной пандемии

Коммунистическая партия Китая продолжает проводить серьёзные биологические исследования, причём осуществляет их в лабораториях, которые уже продемонстрировали недостаточный уровень безопасности, отметил в интервью Fox Business экс-госсекретарь США Майк Помпео. Он также заявил о наличии «реального риска» повторения пандемии.
МАЙК ПОМПЕО, бывший госсекретарь США: Мария, доказательства, которые мы представили со стороны Госдепартамента, были тщательно проверены. Они были по-настоящему весомыми. Нам удалось их рассекретить. Вы упомянули некоторые из них. Всё это правда. Я уже рассказывал об этих вещах: о заболевших врачах с симптомами, совпадающими с симптомами коронавируса. Операция по сокрытию случившегося была масштабной и осуществлялась умышленно. Она нанесла ужасный ущерб всему миру.
Надеюсь, что действующая администрация поступит правильно. Во-первых, как вы правильно указали, нужно признать, что всё это почти наверняка началось в Ухани и, скорее всего, вышло из Уханьского института вирусологии в результате случайной утечки. Есть значительные доказательства в поддержку этого.
Прежде чем вступать с ними (китайцами. — ИноТВ) в серьёзное взаимодействие, им (администрации Байдена. — ИноТВ) следует потребовать от Коммунистической партии Китая позволить учёным приехать и посмотреть то, что им нужно посмотреть, а также пообщаться с теми, с кем им нужно пообщаться.
Всё это, Мария, может вновь произойти. Существует реальный риск. Коммунистическая партия Китая продолжает проводить серьёзные биологические исследования, причём осуществляет их в лабораториях, где, как они уже продемонстрировали, нет того уровня безопасности, которого мир должен от них потребовать.
Тем не менее мир, похоже, позволяет им заниматься этим. Мы должны потребовать от Коммунистической партии Китая прекратить эту деятельность, пока они не продемонстрируют миру, что не будут растаскивать всё это по планете, убивая миллионы людей, разрушая богатства на миллиарды и миллиарды доллары. И всё это из-за вируса, который пришёл из их страны и который они решили скрыть, хотя на них лежала ответственность перед всем миром посодействовать решению этой проблемы, которая возникла в их стране.
Норвежский эксперт Торгейр Бьорн прокомментировал решение сборной Норвегии отозвать апелляцию на результаты марафона на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе по просьбе норвежского лыжника Йоханнеса Хёсфлота Клебо.
Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поддержал решение норвежского лыжника Йоханнеса Клебо отозвать апелляцию на решение дисквалифицировать его за действия во время борьбы с россиянином Александром Большуновым на финише марафона на чемпионате мира в Оберстдорфе
Сервисмен сборной России Урмас Вяльбе, бывший муж главы Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе, высказался о скандальном инциденте с россиянином Александром Большуновым и норвежцем Йоханнесом Хёсфлотом Клебо на финише марафона в рамках чемпионата мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.
Генпрокуратура выявила нарушения в обеспечении бесплатным горячим питанием учащихся начальных классов в 13 российских регионах. Проверка была проведена после обращения уполномоченного при президенте России по правам ребёнка Анны Кузнецовой, сообщила её пресс-служба.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с главами МИД Турции и Катара Мевлютом Чавушоглу и Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани рассказал о консультациях Москвы, Дохи и Анкары по Сирии.
В Роскомнадзоре сообщили, что в рамках централизованного управления замедление интернет-сервиса Twitter «обеспечено на 100% трафика сетей мобильной связи и на 50% фиксированной на территории всех федеральных округов России».
Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал RT планы Госдепартамента США выделить $900 тыс. на реализацию мер, направленных на «укрепление» прав трудящихся в Армении.
В администрации Северодвинска сообщили, что силовики оцепили район, где, по данным местных СМИ, в офисе микрозаймов могли взять в заложники человека. Детей из ближайшего образовательного учреждения рекомендовано не выпускать на улицу.
Бывший полузащитник сборной России по футболу Роман Широков прокомментировал решение наставника национальной команды Станислава Черчесова вернуть капитанскую повязку форварду Артёму Дзюбе на ближайшие матчи отборочного цикла к ЧМ-2022.
Боевик, который планировал теракт, ликвидирован в ходе контртеррористической операции в Махачкале. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на информационный центр Национального антитеррористического комитета.
Призёр Олимпийских игр Харри Кирвесниеми отреагировал на просьбу норвежского лыжника Йоханнеса Хёсфлота Клебо отозвать апелляцию на результаты марафона на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.
Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо прокомментировал скандальный инцидент с россиянином Александром Большуновым на финише марафона в рамках чемпионата мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал RT заявление японского политолога и бывшего дипломата Акио Каватао о необходимости демонстрировать готовность и способность заблокировать проливы между Южными Курилами и материковой частью России для решения «территориального вопроса».