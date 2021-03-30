Вопрос по-прежнему открытый: NBC News о докладе ВОЗ о происхождении коронавируса

Утёкший в публичное пространство совместный доклад ВОЗ и Китая так и не поставил точку в вопросе, откуда именно появился коронавирус, притом что авторы документа считают крайне маловероятным, чтобы COVID-19 вывели в лаборатории, передаёт NBC News. Тем не менее, как отмечает канал, подобные выкладки удовлетворили далеко не всех, учитывая как информацию о том, что в Ухани специально разводили летучих мышей, так и тот факт, что данный доклад должен был получить одобрение китайских властей.

Сегодня NBC News удалось раздобыть утёкший экземпляр крайне ожидаемого 123-страничного доклада, авторы которого попытались ответить на вопрос, откуда появился коронавирус. В совместном исследовании Всемирной организации здравоохранения и Китая сделан следующий вывод: конкретный маршрут, по которому люди заразились вирусом, неизвестен. Далее в нём отмечается следующее: косвенные доказательства говорят в пользу нескольких потенциальных путей распространения. Наиболее вероятные из них — это передача вируса людям от летучих мышей, возможно, с участием какого-то другого животного. Вместе с тем, лабораторное происхождение пандемии считается крайне маловероятным.

Однако, по мнению критиков, команда ВОЗ лишь мимолётно побывала в Уханьском институте вирусологии и так и не получила всей информации, которую она запросила у китайских чиновников. Только на прошлой неделе бывший директор Центров по контролю и профилактике заболеваний выступил со следующим заявлением.

ДОКТОР РОБЕРТ РЕДФИЛД, бывший директор Центров по контролю и профилактике: Я по-прежнему считаю наиболее вероятным источником этого патогена из Ухани лабораторию. Возможно, что он вырвался оттуда.

Ситуация становится ещё более туманной, учитывая, что NBC с помощью патентов удалось подтвердить, что Уханьский институт вирусологии ловил диких летучих мышей, по крайней мере, начиная с 2009 года, и содержал их у себя в некоторых случаях до нескольких лет. В патенте от 2018 года этот институт продемонстрировал, что разработал клетки для разведения летучих мышей.

Сегодня ВОЗ заявила, что не следует исключать никаких версий.

ДОКТОР ТЕДРОС АДХАНОМ, генеральный секретарь ВОЗ: Рассматриваются все гипотезы, и они требуют скрупулёзного и детального изучения.

КЕЙР СИММОНС, NBC News: Однако сегодня другие учёные призвали начать независимое исследование, отметив, что каждый вывод в этом докладе должен был получить одобрение со стороны Китая.

Дата выхода в эфир 30 марта 2021 года.