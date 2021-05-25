Der Standard: ситуация с Белоруссией — второй внешнеполитический провал ЕС за неделю

Сначала ЕС проявил свою внешнеполитическую недееспособность в ситуации с ближневосточным конфликтом между Израилем и Палестиной, не сумев даже выработать общую позицию, пишет Der Standard. Теперь же президент Белоруссии Александр Лукашенко выставил Европу перед всем миром абсолютно беспомощной. Видно, что Брюсселю не хватает ни решительности, ни плана в противостоянии с Минском и Москвой, отмечает автор статьи Томас Майер.

Больше сотни европейских граждан летели с отдыха в Греции домой в Литву на самолёте авиакомпании Ryanair, пишет Der Standard. По сути, это был внутренний рейс ЕС, ведь место пребывания находится в Шенгенской зоне. Но в рамках спецоперации белорусский истребитель перехватил этот рейс и вынудил приземлиться в Минске под предлогом наличия на борту взрывного устройства. После «наигранного обыска» пассажиров один из них был арестован, а именно белорусский оппозиционер, который наивно полагал, что находится на свободном Западе, рассказывает автор статьи Томас Майер.

Таким образом президент Белоруссии Александр Лукашенко перед всем миром выставил самую крупную экономическую державу на планете с самой успешной моделью построения общества абсолютно беспомощной структурой, констатирует издание. Это уникальный по своей дерзости поступок. И не стоит обманываться: этот инцидент доказал, что Лукашенко ничего не боится и чувствует себя в безопасности под защитой главы Кремля Владимира Путина.

Это очень болезненный пример того, что ни институты ЕС, ни правительства стран — членов союза не способны или, возможно, даже не хотят защищать своих граждан. Это ужасающий политический скандал, убеждён автор статьи. Организованное государством похищение европейского гражданина вызывало возмущение в Брюсселе. Посыпались требования, заявления, угрозы и санкции. Но это белорусского «диктатора» не сильно потревожит, как не потревожили его и штрафные меры, принятые до этого.

ЕС, который хочет, чтобы к нему относились серьёзно, должен действовать жёстче и бросить все силы на защиту гражданского общества, а главное — добиться освобождения оппозиционера. Лукашенко нужно объявить полный бойкот, но европейцы не смогут так поступить, так как другие державы мира не относятся серьёзно к внешней политике ЕС и её политике в сфере безопасности. Союзу не хватает внешнеполитической дееспособности, считает Майер.

И это уже второй провал ЕС за неделю, продолжает издание. До этого страны — члены союза из-за вето Венгрии не смогли прийти к общему заключению по поводу ближневосточного конфликта между Палестиной и Израилем. В случае же с Белоруссией Брюсселю не хватает решительности и потому, что за всем происходящим с удовольствием наблюдает Москва. Очевидно, что Владимиру Путину можно не бояться Европу.

И очень мала надежда, что шок из-за произошедшего с рейсом Ryanair что-то изменит. Через четыре месяца в Германии пройдут выборы, через год — во Франции. Поэтому главные внешнеполитические силы ЕС будут в ближайшее время заняты сами собой. Великобритания же уже не входит в ЕС, что также ослабило позиции европейцев в ООН. «Поэтому остаётся только и дальше жить без плана и цели», — заключает Майер.