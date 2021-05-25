Главред: Саакашвили сделал прогноз об опасном сценарии для Белоруссии Лукашенко
Александр Лукашенко фактически оказался перед выбором: либо Белоруссия официально становится субъектом России, либо он потеряет власть в стране, уверен глава исполнительного комитета украинского Национального совета реформ Михаил Саакашвили. Как пишет «Главред», Саакашвили добавил, что ситуация с самолётом Ryanair в Минске является актом государственного терроризма, вследствие которого белорусские граждане потеряли право свободного передвижения.
«Европа сейчас закрывает авиасообщение с ними, они пачками сейчас выгоняют иностранных дипломатов, это очень бьёт по обычным белорусам. Сам Лукашенко сейчас себя полностью загнал в глухой угол — или ему полностью надо ложиться под Путина, формально Белоруссии стать частью России, или он потеряет власть. Потому что Беларусь из-за этого акта, прямо скажем, государственного терроризма, потеряла последнюю отдушину — право свободного передвижения», — считает Саакашвили.
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