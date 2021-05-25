Главред: Саакашвили сделал прогноз об опасном сценарии для Белоруссии Лукашенко

Михаил Саакашвили уверен, что после инцидента с бортом Ryanair Александр Лукашенко фактически оказался перед выбором: либо Белоруссия официально становится субъектом России, либо он потеряет власть в стране. Как пишет «Главред», Саакашвили добавил, что действия Белоруссии являются актом государственного терроризма, вследствие которого белорусские граждане потеряли право свободного передвижения.

Александр Лукашенко фактически оказался перед выбором: либо Белоруссия официально становится субъектом России, либо он потеряет власть в стране, уверен глава исполнительного комитета украинского Национального совета реформ Михаил Саакашвили. Как пишет «Главред», Саакашвили добавил, что ситуация с самолётом Ryanair в Минске является актом государственного терроризма, вследствие которого белорусские граждане потеряли право свободного передвижения.

«Европа сейчас закрывает авиасообщение с ними, они пачками сейчас выгоняют иностранных дипломатов, это очень бьёт по обычным белорусам. Сам Лукашенко сейчас себя полностью загнал в глухой угол — или ему полностью надо ложиться под Путина, формально Белоруссии стать частью России, или он потеряет власть. Потому что Беларусь из-за этого акта, прямо скажем, государственного терроризма, потеряла последнюю отдушину — право свободного передвижения», — считает Саакашвили.

Политик отметил, что таким образом Лукашенко переступил через красную линию и загнал себя в очень сложную ситуацию, вследствие которой произойдут большие геополитические перемены.

«Я думаю, что Лукашенко загнал себя в такую ситуацию… Есть красные линии, после которых ни один режим уже не может удержаться. Вчера Лукашенко переступил эту красную линию. Были другие красные линии, но это уж очень красная линия, багровая линия. Я думаю, мы сейчас будем свидетелями больших геополитических событий. От этого много и для Украины зависит», — подчеркнул Михаил Саакашвили.