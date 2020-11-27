NewsOne: Саакашвили посоветовал Зеленскому уволить всех украинских министров

Михаил Саакашвили посоветовал президенту Владимиру Зеленскому уволить всех украинских министров. Как сообщает NewsOne, по мнению Саакашвили, Украина находится на пути к коллапсу и только такой радикальный шаг может помочь стране.

Глава исполнительного комитета национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили посоветовал президенту Владимиру Зеленскому уволить всех министров. Как передаёт NewsOne, по мнению Саакашвили, Украина находится на пути к коллапсу, подобному тому, который возник в начале 1990 годов.

«Мы должны все понимать, куда мы движемся. Мы реально движемся к полному коллапсу и пропасти масштаба первой половины 90-х годов. Я бы на месте президента Зеленского однозначно уволил бы всех этих министров. Конечно, уволил бы. Я не понимаю, почему он терпит министров, в том числе вот этого министра, который сейчас стоит у микрофона. На таможне назначили один клан, теперь изменили главу таможни — снова назначают ему заместителей: каждый день — представитель конкретного клана», — сказал Саакашвили.

При этом политик пожаловался, что на Украине нельзя провести таможенную реформу.

«По регионам распределили таможню — у всех есть свои хозяева, у всех есть свои смотрящие. При этом с невозмутимым видом и циничными улыбками они говорят: «Ну что же, люди просто не привыкли платить налоги, поэтому они протестуют» и «Бизнес ощущает положительные результаты от наших реформ». Каких реформ?» — подытожил он.