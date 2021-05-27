«Вести»: задержанный в Минске Роман Протасевич успел засветиться в Донбассе

Один из лидеров белорусской оппозиции Роман Протасевич, недавно задержанный в Минске, скорее всего, воевал в Донбассе в составе батальона «Азов», пишут «Вести». Об этом говорят найденные в интернете фотографии Протасевича. А вот версия украинских националистов о том, что Протасевич был там в качестве журналиста, не находит подтверждения, отмечает издание.

В сети появились фотографии задержанного в Минске Романа Протасевича, когда тот ездил в Донбасс в 2014 году. Вначале фото белоруса распространяли Telegram-каналы, близкие Лукашенко, потом пользователи нашли фото молодого оппозиционера на изображениях батальона «Азов». Как пишут «Вести», если вначале достоверность снимков вызывала сомнения, то в итоге стало понятно, что белорус Протасевич воевал в Донбассе в составе украинских добровольческих батальонов.

Как отмечает издание, лидер «Азовского движения» Андрей Билецкий подтвердил, что Протасевич действительно приезжал на восток Украины в составе батальона «Азов», но был там исключительно в качестве журналиста. По словам Билецкого, тот «воевал не оружием, а словом». Однако, отмечает автор материала, примечательно, что фото Протасевича с оружием и в амуниции в интернете найти легко, неясно только, где можно увидеть те самые репортажи, ради которых Протасевич и ездил на Украину.

Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что именно присутствие Протасевича в Донбассе говорит о том, что «данное лицо в полной мере соответствует определению террориста, боевика-наёмника, участника кровавых событий в составе печально известного батальона «Азов», связанного с бесчинствами и гибелью мирного населения на юго-востоке Украины».

По словам Тертеля, Протасевич продолжает давать признательные показания и рассказывает «о спонсорах подрывной деятельности в Белоруссии и стоящих за ними спецслужбах». Тертель утверждает, что на дестабилизацию ситуации в Белоруссии выделены сотни миллионов долларов, и пообещал позже рассказать все детали, поэтому будет неудивительно, если именно донбасская история станет для журналиста ключевой и незаконная воинская служба на Украине отправит его за решётку.