«Вести»: задержанный в Минске Роман Протасевич успел засветиться в Донбассе
В сети появились фотографии задержанного в Минске Романа Протасевича, когда тот ездил в Донбасс в 2014 году. Вначале фото белоруса распространяли Telegram-каналы, близкие Лукашенко, потом пользователи нашли фото молодого оппозиционера на изображениях батальона «Азов». Как пишут «Вести», если вначале достоверность снимков вызывала сомнения, то в итоге стало понятно, что белорус Протасевич воевал в Донбассе в составе украинских добровольческих батальонов.
Как отмечает издание, лидер «Азовского движения» Андрей Билецкий подтвердил, что Протасевич действительно приезжал на восток Украины в составе батальона «Азов», но был там исключительно в качестве журналиста. По словам Билецкого, тот «воевал не оружием, а словом». Однако, отмечает автор материала, примечательно, что фото Протасевича с оружием и в амуниции в интернете найти легко, неясно только, где можно увидеть те самые репортажи, ради которых Протасевич и ездил на Украину.
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