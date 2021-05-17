Vice News: война на окраине Европы превратила Украину в учебный полигон для ультраправых

Боевые действия в Донбассе сделали Украину настоящей меккой для праворадикалов со всего мира. Как пишет Vice News, сторонники господства белой расы приезжают на Украину повысить свой статус или получить военную подготовку и покидают страну уже с опытом боевых действий и обзаведясь международными связями, которые превращают их в серьёзную экстремистскую угрозу.

Поток ультраправых боевиков превратил Украину в один из центров транснациональных сетей сторонников господства белой расы, где существует фашистское течение, которое продолжает привлекать и вдохновлять радикалов со всего мира. Как пишет Vice News, эти люди приезжают на Украину по разным причинам: кто-то ищет приключений, кто-то стремится повысить свой статус или получить военную подготовку. Однако они покидают страну, получив опыт участия в боевых действиях и обзаведясь международными связями, которые, по словам экспертов, превращают их в серьёзную экстремистскую угрозу.

Как отмечает портал, закоренелый правый экстремист из Швеции по имени Микаэль Скиллт приехал в Киев в феврале 2014 года. Украинский «майдан» манил Скиллта, который на тот момент был убеждённым неонацистом с 20-летним опытом деятельности на ультраправой арене, потому что ему хотелось быть частью чего-то большего. Как и многие другие ультраправые радикалы по всему миру, он черпал вдохновение в том, какую важную роль украинские ультранационалисты и ультраправые бандиты сыграли в протестах, и он хотел поддержать их дело.

«Я видел, как творится история. Кому бы не захотелось стать частью истории?» — расказал Скиллт в интервью Vice News.

Это решение Скиллта в конце концов привело к тому, что он стал частью волны ультраправых иностранных бойцов — по некоторым оценкам, их были тысячи, — которые присоединились к войне в Донбассе.

«Сторонники господства белой расы жаждут войны. Если посмотреть на идеологию этих группировок, становится понятно, что многие из них ведут разговоры о подготовке к расовой войне, и они хотят получить практический опыт войны», — считает Мэрилин Майо, старший научный сотрудник Центра по вопросам экстремизма при Антидиффамационной лиге.

Для этих иностранных бойцов война на Украине стала возможностью воплотить в реальность их военные фантазии, говорит Джейсон Блазакис, старший научный сотрудник некоммерческой организации Soufan Centre.

По его словам, такие люди, как Скиллт, являются «своего рода воплощением того, какими хотят быть белые супрематисты — они хотят отправиться на поле боя, на Украину, чтобы воплотить свои мечты в реальность».

Скиллт вступил в батальон «Азов» — ультраправое военизированное формирование, куда вошли те самые ультранационалистические силы, которые оказались на передовой протестов в Киеве. Хотя руководство «Азова» стремилось не афишировать наличие экстремистских элементов в своей структуре, отрицать радикальный характер его политики было невозможно. Многие его члены открыто проповедовали идеологию превосходства белой расы, у некоторых были неонацистские татуировки.

«Нет никаких сомнений в их экстремистской идеологии, потому что вы можете видеть множество фотографий парней со свастиками», — сказал Скиллт, который с тех пор успел отречься от собственных экстремистских убеждений.

Несмотря на радикальную идеологию «Азова», действия и достижения этого батальона позволили ему завоевать авторитет и предстать внутри Украины в качестве защитника нации. Это также позволило ему завоевать авторитет среди ультраправых экстремистов по всему миру, которых «Азов» активно вербовал посредством социальных сетей.

«Они доказали свою репутацию как силы, с которой необходимо считаться», — сказал Блазакис, добавив, что «Азов» создал своего рода культ среди ультраправых по всему миру.

Однако далеко не все представители международной ультраправой экстремистской сцены встали на сторону «Азова». Война на Украине расколола ультраправых по всему миру. Некоторые из них поддержали украинскую сторону — как единомышленников-националистов, которые дают отпор российской агрессии. Другие же встали на сторону России, и это отчасти объясняется тем, что многие воспринимают президента Владимира Путина как убеждённого защитника белой традиционалистской Европы.

«Правые Европы разделились на два лагеря — пророссийский и проукраинский», — объяснил Скиллт.

В конце 2014 года батальон «Азов» официально вошёл в структуру Национальной гвардии Украины и стал получать финансирование непосредственно от государства. Двумя годами позже «Азов» создал собственную политическую партию «Национальный корпус», а затем и военизированную группировку, которая «патрулирует улицы и насаждает свою собственную грубую версию самоуправства».

За последние несколько лет члены этой группы провели целую серию нападений на представителей меньшинств, включая цыган и представителей ЛГБТ-сообщества, что заставило Госдепартамент США включить «Национальный корпус» в список националистических ксенофобских организаций.

Как отмечает издание, хотя эти политические начинания не помогли «Азову» привлечь какую-либо значимую поддержку со стороны широкой общественности, экосистема «Азова» способствовала расцвету субкультуры ультраправых на Украине. Связанные с «Азовом» экстремисты проводят неонацистские музыкальные фестивали, выпускают свои линии одежды и проводят турниры по смешанным боевым искусствам. Также эта группа продолжает активно налаживать связи и заручаться поддержкой со стороны ультраправых радикалов со всего мира.

Одним из самых рьяных поклонников «Азова» стал Роберт Рандо из американской группировки белых супрематистов Rise Above Movement. Он совершил паломничество на Украину в 2018 году, чтобы выступить на организуемых «Азовом» турнирах по смешанным боевым искусствам. Рандо открыто признаёт ту роль, которую «Азов» сыграл в его собственном становлении в качестве экстремиста в Соединённых Штатах. В одном из выпусков своего подкаста в 2017 году он назвал украинскую ультраправую сцену «главным источником вдохновения во всём».

Как заключает издание, хотя сейчас есть некоторые признаки того, что Украина поддаётся давлению и предпринимает некоторые меры для того, чтобы остановить приток иностранных бойцов, — в октябре украинские власти депортировали двоих членов американской неонацистской группировки Atomwaffen Division, которые хотели получить опыт участия в боевых действиях, — пока ещё очень рано надеяться на то, что «Азов», пользующийся мощной политической поддержкой, в ближайшее время исчезнет.

«Для меня очевидно, что у них есть будущее, потому что им удалось влиться в структуру украинского государства. Это очень опасно»,— считает Блазакис.