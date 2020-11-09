Das Erste: потеря контроля — беспомощность немецкой полиции развязывает руки неонацистам

Протесты в Лейпциге, приведшие к столкновению демонстрантов с полицией, показали, что государство теряет контроль, предостерегает немецкий телеканал Das Erste. Беспомощность полиции в обращении с протестующими, отрицающими существование коронавируса, даёт участникам движения ощущение вседозволенности. Этим пользуются, в первую очередь, ультраправые и неонацисты, считающие, что они могут заполучить власть в свои руки.

Протесты в Лейпциге показали, что «беспомощность» немецкой полиции даёт тем, кто отрицает существование коронавируса, ощущение, что они могут самовольно присвоить себе власть, отмечает немецкий телеканал Das Erste. При этом в первых рядах на протестах выступают неонацисты, и сейчас приходится ожидать «потери контроля» правоохранительными органами, предостерегает журналист телеканала.

Как напоминает Das Erste, на пике миграционного кризиса фанаты и ультраправые уже пытались добиться в Лейпциге того, что им удалось на этот раз. Десятки тысяч людей собрались на кольцевой улице города — в основном это были мирные массы, многие — со свечами в руках. Однако среди них присутствовал и известный неонацист из Айзенаха Патрик Вишке — и ещё сотни праворадикалов и погромщиков. Приглашение на акцию движения Querdenken («нестандартное мышление») в Лейпциг облетело всю Германию.

В прошедшие выходные собравшиеся попытались воссоздать в городе ощущение перемен, как было в 1989 году — в день, когда 31 год назад ушёл в отставку и был закрыт совет министров ГДР. Протестующие решили собраться, несмотря на то что массовые демонстрации запрещены ввиду риска распространения коронавируса.

Выкрики в духе «Никакого насилия!» на подобных митингах обычно являются сигналом к нападению, отмечает журналист телеканала. Вслед за ними полетели бутылки, улицы были перегорожены, людская масса стала теснить полицию, некоторое время защищавшуюся при помощи газовых баллончиков. Активисты движения в соцсетях сразу начали снимать всё происходящее на свои смартфоны и комментировать как «полицейское насилие против мирных граждан». Это тоже часть стратегии движения в интернете, поясняет немецкий телеканал. В итоге полицейские отступили, их было слишком мало. Толпа устремилась по улице с двух сторон, скандируя: «Мир, свобода, нет диктатуре!»

За пару часов до этого участникам движения Querdenken удалось завлечь на свою сцену бывшего правозащитника Кристофа Воннебергера в качестве оратора. В 1989 году лютеранский священник координировал службы в лейпцигской церкви святого Николая. В каждом городе, где проводятся подобные демонстрации, протестующие привлекают на свою сторону местных знаменитостей. Герои былых времён получают со стороны «нестандартно мыслящих» новое признание.

Как отмечает Das Erste, то, что начиналось весной как мирный протест в Штутгарте, переросло летом в крупные демонстрации в Берлине и постепенно превратилось в целое движение, причём оно стало крайне профессионально организованным. В движении Querdenken присутствует чёткое разделение на планирование, организацию, компьютерные технологии, логистику, маркетинг, сбор средств, юридическую поддержку, а также связи с ведомствами, отвечающими за контроль над проведением демонстраций.

С 1 августа к движению примкнули ультраправые и фанаты. Они давно распознали общую беспомощность полиции в обращении с протестующими в условиях пандемии, подчёркивает немецкий телеканал. Ранее многие из них уже участвовали в других, более мелких «гигиеничных демонстрациях», которые зачастую проводились при строгом соблюдении правил социального дистанцирования и ношения масок. Однако полиция в большинстве случаев занимала оборонительную позицию и избегала появления кадров полицейского насилия в отношении мирных протестующих — чтобы не подтверждать заявлений о «коронавирусной диктатуре», которые начали звучать на улицах с весны.

Саксонская полиция в Лейпциге на выходных вела себя точно так же, хотя водомёты были наготове. Глава полиции города Торстен Шульце заявил: «С пандемией можно бороться не полицейскими средствами, а только с помощью человеческого рассудка». Между тем само государство не может обеспечить соблюдение собственных мер по защите от инфекции. Лейпциг в этот вечер пережил «государственную потерю контроля», отмечает телеканал.

На протяжении месяцев ведомства, занимающиеся внутренними делами Германии, не предпринимали ничего против отрицающих коронавирус, которые демонстрировали своё сопротивление, в первую очередь, уклоняясь от обязательного ношения масок и соблюдения социальной дистанции. В то же время ощущение, что они могут получить власть и на что-то повлиять, внутри движения возросло, а хорошо организованные протесты «громкого меньшинства» продолжают становиться всё более радикальными. Многие участники движения надеются, что на фоне государственного и общественного кризиса они придут к моменту, когда смогут получить рычаг давления и применить его против основ государства, заключает Das Erste.