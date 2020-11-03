Euronews: массовые антифранцузские выступления и призывы к бойкоту из-за карикатур не прекращаются

Новая манифестация в Бангладеш собрала около 50 тыс. человек, выражающих недовольство позицией президента Франции Эммануэля Макрона в отношении карикатур на пророка Мухаммеда. Во многих странах Азии, Африки и Ближнего Востока не прекращаются массовые демонстрации приверженцев ислама, которые считают, что Макрон поощряет оскорбление чувств верующих, и призывают объявить бойкот французской продукции, передаёт Euronews.
Антифранцузская манифестация в столице Бангладеш Дакке собрала не менее 50 тысяч участников. Они откликнулись на призыв радикального движения «Хефазат-э-Ислам». Манифестанты попытались приблизиться к посольству Франции, но были остановлены силами полиции на пути к дипмиссии. Этот протестный марш в Бангладеш стал третьим по счёту за последние дни.
В целом ряде государств Азии, Африки и Ближнего Востока не прекращаются демонстрации приверженцев ислама, которые считают, что президент Франции Эммануэль Макрон оскорбляет чувства верующих, защищая право СМИ публиковать карикатуры на пророка Мухаммеда. Манифестанты призывают к к бойкоту французской продукции.
Ранее в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera Эммануэль Макрон заявил, что экстремистские силы искажают ислам и от их действий страдают в первую очередь сами мусульмане.
ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН, президент Франции: Эти карикатуры затрагивают все религии. Нет рисунков, которые направлены против какой-то одной религии. В обществе необходимо взаимоуважение между людьми. Но как президент я не могу ограничивать право на свободу самовыражения из-за того, что результат вызывает возмущение. В ином случае это означает, что я навязываю всей стране моральный или религиозный порядок.
На фоне антифранцузских выступлений и недавних терактов в стране усилена защита церквей и школ. На действительную службу срочно возвращены более 3,5 тысячи резервистов национальной жандармерии. Макрон предупредил, что власти развернут активную борьбу против сторонников радикальной идеологии и созданных ими ассоциаций.
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