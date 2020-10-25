RTL: мусульманские страны объявили бойкот французским товарам после обещаний Макрона не отказываться от карикатур на пророка

Обещание Эммануэля Макрона не отказываться от карикатур на пророка Мухаммеда, за демонстрацию которых ученикам был обезглавлен французский школьный учитель, вызвало в некоторых мусульманских странах волну негодования, пишет RTL. Как передаёт сайт радиостанции, торговые сети Катара и Кувейта уже объявили бойкот французским товарам. Сообщается, что призывы не покупать продукцию французских производителей также звучат в Иордании.
В субботу 24 октября в странах Ближнего Востока стали множиться призывы к бойкоту французских товаров после обещаний президента Франции Эммануэля Макрона «не отказываться от карикатур» на пророка Мухаммеда, запрещенных в мусульманской религии, сообщает RTL. Глава французского государства сделал это заявление в четверг, в день национального почтения памяти учителя Самюэля Пати, обезглавленного исламистом за демонстрацию ученикам карикатур на пророка в рамках курса о свободе слова.
Публикацию карикатур осудили такие страны, как Турция, Иран, Иордания и Кувейт, а объединяющая мусульманские страны Организация исламского сотрудничества выразила сожаление по поводу «высказываний некоторых французских руководителей (...), способных навредить отношениям Франции с мусульманскими странами».
Как сообщает сайт радиостанции, начиная с пятницы в социальных сетях участились призывы к бойкоту французских товаров, выраженные в хештегах на арабском языке. В Катаре торговые сети Al-Meera и Souq al-Baladi объявили, что «отзовут» французскую продукцию из магазинов до нового распоряжения. Катарский университет в пятницу вечером объявил о переносе недели культуры Франции в след за «преднамеренной атакой на ислам и его символы».
В социальных сетях также распространились снимки, демонстрирующие снятие с прилавков французских сыров в некоторых магазинах в Кувейте. По заявлению вице-президента Федерации кооперативов Кувейта Халеда аль-Отайби, около 60 крупных дистрибьютеров страны обьявили бойкот французским товарам. К тому же, как уточнил глава Федерации туристических агентств Кувейта Мохаммад аль-Мотайри, 430 туристических агентств также приостановили бронирование рейсов во Францию.
Одновременно с этим оппозиционная партия «Исламский фронт действий» призвала к бойкоту французской продукции в Иордании.
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