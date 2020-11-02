Le Monde: ОАЭ не присоединились к бойкоту Франции и поддержали Макрона

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CNN: Европа утверждается в мысли, что на США больше полагаться нельзя — кто бы ни победил на выборах CNN
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Газзаев: в сборную вызваны лучшие игроки национального чемпионата
Бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев высказал мнение о списке игроков, вызванных в расположение национальной команды на матчи Лиги наций со сборными Турции и Сербии, а также контрольный матч с Молдавией.
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Сёмин назвал правильным решением вызов Алексея Миранчука в сборную России на ноябрьские матчи
Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал вызов полузащитника итальянской «Аталанты» Алексея Миранчука в расположение сборной России на матчи Лиги наций со сборными Турции и Сербии, а также контрольный матч с Молдавией.
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В Роспотребнадзоре оценили сроки сохранения антител к коронавирусу
Тот факт, что антитела к коронавирусной инфекции сохраняются на срок до пяти месяцев, не вызывает сомнений. Об этом заявил директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора, академик РАН Арег Тотолян.
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Сёмин о составе сборной России: у Черчесова всё под контролем
Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказал мнение о списке игроков, вызванных в расположение сборной России на матчи Лиги наций со сборными Турции и Сербии, а также контрольный матч с Молдавией.
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Пожар на складе с газовыми баллонами в Москве потушен
Пожар на складе с газовыми баллонами на юге Москвы потушен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичное ГУ МЧС.
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Число погибших в результате землетрясения в Турции превысило 90
Число погибших в результате землетрясения в провинции Измир на западе Турции увеличилось до 91, передаёт Anadolu со ссылкой на данные властей.
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В «Баварии» выявлен один случай заболевания коронавирусом
Мюнхенский футбольный клуб «Бавария» сообщил о выявлении коронавирусной инфекции у одного из игроков команды.
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Экс-тренер ЦСКА Мессина призвал приостановить баскетбольную Евролигу до весны
Бывший главный тренер московского ЦСКА Этторе Мессина, ныне возглавляющий итальянский «Милан», выступил с призывом о приостановке текущего сезона Евролиги из-за пандемии коронавируса.
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В Татарстане рассказали о средствах на лекарства для лечения коронавируса
Правительство России выделило Татарстану 146,8 млн рублей на обеспечение бесплатными лекарствами пациентов с COVID-19.
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В петербургском заксобрании оценили перспективы соцсетей
Председатель законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров оценил перспективы соцсетей.
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Мантуров рассказал о производстве средств индивидуальной защиты
Глава Минпромторга Денис Мантуров на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом рассказал о производстве средств индивидуальной защиты в России.
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Владелец «Сочи» прокомментировал вызов Заболотного в сборную России по футболу
Президент футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг прокомментировал вызов форварда команды Антона Заболотного в сборную России на матчи Лиги наций со сборными Турции и Сербии, а также контрольный матч с Молдавией.
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Прокуратура начала проверку по факту разлива мазута в посёлке на Урале
Прокуратура Свердловской области начала проверку по факту разлива нефтепродуктов из старой котельной в посёлке Лёвиха. Возбуждено уголовное дело по статье «Порча земли».
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Экономист оценил ситуацию на вторичном рынке недвижимости
Заслуженный экономист Евгений Гольдфайн оценил ситуацию на вторичном рынке недвижимости.
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СК Белоруссии возбудил дело по факту массовых беспорядков 1 ноября
Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по факту массовых беспорядков 1 ноября в Минске, сообщила пресс-служба ведомства. Подозреваемым проходит 231 человек.
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В Москве обрушился горящий склад с газовыми баллонами
На юге Москвы произошло обрушение горящего склада с газовыми баллонами. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС по столице.
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В Челябинской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
За сутки в Челябинской области выявили 169 заболевших COVID-19, заявили в региональном оперативном штабе.
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Иммунолог прокомментировал ситуацию с пандемией в России
Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок прокомментировал ситуацию с пандемией в России.
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Эксперт оценил влияние выборов в США на валютный рынок
Преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук оценил влияние президентских выборов в США на валютный рынок.
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В ФССП рассказали о работе службы
Директор ФССП России Дмитрий Аристов рассказал о работе службы.
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Эксперт оценил ситуацию с курсом рубля
Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артём Тузов оценил ситуацию с курсом рубля.
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В Подмосковье обсудили ситуацию с коронавирусом
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв провёл совещание с зампредами на тему пандемии коронавируса в регионе. На нём, в частности, поднимались вопросы самоизоляции пожилых людей и беременных женщин, а также качества медицинских услуг в стационарах.
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В Сочи на курорте «Роза Хутор» выпал первый снег
В Сочи на курорте «Роза Хутор» выпал первый снег. Сюда, в горы, в первые дни ноября пришёл холодный фронт.
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В Калининградской области на границе с Польшей изъята крупная партия наркотиков
Более 50 кг наркотиков изъято в Калининградской области на границе с Польшей. Об этом в понедельник, 2 ноября, сообщает ЦОС ФСБ России.
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Эксперты назвали самые перспективные профессии в России
Стали известны самые перспективные профессии в России, следует из доклада Всемирного экономического форума «Будущее рынка труда».
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В Татарстане синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями
В понедельник, 2 ноября, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Утром и днём местами небольшие осадки, преимущественно в виде дождя.
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В Адыгее продлён режим самоизоляции для работающих лиц старше 65 лет
В Адыгее до конца ноября продлили режим самоизоляции работающим гражданам старше 65 лет.
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В Крыму ожидаются сильные дожди и ветер до 22 м/с
По данным синоптиков, в понедельник, 2 ноября, в Крыму ожидаются местами очень сильные дожди и северо-западный ветер 17—22 м/с.
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МЧС Кубани предупреждает о сильных ливнях с грозами
Начало недели в Краснодарском крае обещает быть дождливым, синоптики прогнозируют прохладную погоду, сильные ливни и грозы.
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Жена напавшего на полицейских в Москве рассказала о муже
Жена напавшего на полицейских в Москве рассказала подробности о муже.
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Минцифры заявило о планах создания центра борьбы с телефонным спамом
Глава Минцифры Максут Шадаев заявил в ходе заседания комитета Совета Федерации по экономической политике о планах создания в России центра по борьбе с телефонным спамом, фишингом и киберпреступлениями.
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Стал известен состав молодёжной сборной России по футболу на матчи с Венгрией и Словенией
Российский футбольный союз (РФС) огласил список игроков, вызванных на тренировочный сбор молодёжной национальной команды перед контрольными матчами со сборными Венгрии и Словении.
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Эксперты оценили потребительскую активность россиян
Потребительская активность россиян за 23—29 октября сократилась до 6,3 балла с 6,9 балла в начале месяца, говорится в исследовании аналитического проекта Tinkoff CoronaIndex.
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На юге Москвы загорелся склад с газовыми баллонами
Склад с газовыми баллонами загорелся на юге Москвы, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.
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Крыховяк заявил, что «Локомотив» приложит все силы, чтобы добиться положительного результата в матче с «Атлетико»
Полузащитник московского «Локомотива» Гжегож Крыховяк поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Атлетико».
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Лукашенко заявил, что готов помочь Макрону в ситуации с мусульманами
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил лидеру Франции Эммануэлю Макрону помочь в нормализации отношений с мусульманами.
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Николич заявил, что «Локомотив» нацелен набрать очки в матче ЛЧ с «Атлетико»
Главный тренер московского футбольного клуба «Локомотив» Марко Николич поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Атлетико».
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Процесс оплаты услуг на портале mos.ru упростили
Портал mos.ru упростил процесс оплаты государственных и коммерческих услуг.
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Три отделения томской больницы возобновили работу после карантина
Три отделения томского НИИ онкологии возобновили работу после карантина.
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Мурашко рассказал о ситуации с коечным фондом для больных COVID-19
Глава российского Минздрава Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом рассказал о ситуации с коечным фондом для больных коронавирусной инфекцией COVID-19 в регионах.
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Мишустин призвал регионы не замалчивать проблемы из-за коронавируса
Премьер-министр Михаил Мишустин призвал региональные власти не замалчивать проблемы, связанные с распространением коронавирусной инфекции.
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Макгрегор назвал самого сложного соперника в своей карьере
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор рассказал, кого из своих бывших соперников он считает самым сложным за карьеру.
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Бышовец считает, что кризис в «Зените» не связан с Семаком
Бывший главный тренер сборной России по футболу Анатолий Бышовец высказал мнение о ситуации в санкт-петербургском клубе «Зенит».
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Попова: 90% ввезённых в Россию случаев коронавируса были из Турции
Большинство (90%) всех ввезённых в Россию случаев коронавируса из-за рубежа были из Турции. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании совета по борьбе с COVID-19.
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Минпромторг объяснил перебои с поставками лекарств в ряде регионов
Перебои с поставками лекарств в ряде российских регионов связаны с неготовностью дистрибьюторского звена, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19.
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В Ставропольском крае провели более 748 тысяч тестов на коронавирус
В Ставропольском крае провели свыше 748 тыс. тестов на коронавирус.
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Попова потребовала жёстче контролировать меры по коронавирусу
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о необходимости ужесточить контроль за соблюдением требований ведомства в связи с распространением коронавируса.
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«Реал» назвал имя игрока, заболевшего коронавирусом
Мадридский футбольный клуб «Реал» сообщил о выявлении коронавирусной инфекции у бразильского защитника Эдера Милитао.
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В Чувашии возвращают часть ограничений из-за коронавируса
В Чувашии возвращают некоторые противоэпидемические меры первой волны пандемии. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.
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Попова отметила запоздалость мер по коронавирусу в ряде регионов
Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что ряд российских регионов запоздал с введением ограничений по коронавирусу.