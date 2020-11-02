Le Monde: ОАЭ не присоединились к бойкоту Франции и поддержали Макрона

Министр иностранных дел ОАЭ Анвар Гаргаш заявил, что не нашёл в словах Эммануэля Макрона по поводу французских мусульман призывов к их изоляции, пишет Le Monde со ссылкой на Die Welt. Глава внешнеполитического ведомства отметил, что напряжённость между странами возникла из-за манипуляций президента Турции, который перевёл религиозный вопрос в политическую плоскость ради усиления своего влияния.

Объединённые Арабские Эмираты выступили в защиту президента Франции, который подвергся критике из-за своей позиции по карикатурам на пророка Мухаммеда, сообщает Le Monde. В некоторых мусульманских странах начались антифранцузские протесты после того, как Эммануэль Макрон отнёс право на карикатуры к свободе слова.

Как рассказывает издание, в интервью немецкой газете Die Welt, опубликованном 2 ноября, арабский министр иностранных дел Анвар Гаргаш заявил, что не видит в речи Эммануэля Макрона идею отчуждения мусульман. «Надо услышать, что на самом деле сказал Макрон в своей речи: он не хочет изоляции мусульман Запада и он по-прежнему прав», — объясняет глава внешнеполитического ведомства ОАЭ. Он добавил, что мусульмане должны лучше интегрироваться, а Франция имеет право искать для этого различные способы, продолжая в то же время борьбу с радикализмом и изоляцию со стороны общества.

По мнению Анвара Гаргаша, противостояние с мусульманскими странами главным образом является результатом перехода в плоскость политики, который организовал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. «Как мусульманина меня оскорбляют некоторые карикатуры, — признаёт арабский министр. — Однако как думающий человек я замечаю политику вокруг этой темы. Благодаря нападкам на Францию Эрдоган манипулирует религиозными вопросами в политических целях».

Глава МИД ОАЭ утверждает, что слова французского президента были намеренно вырваны из контекста. «Как только Эрдоган видит лазейку или слабое место, он его использует для усиления своего влияния, — цитирует Le Monde интервью Анвара Гаргаша. — Он демонстрирует готовность вести переговоры только тогда, когда ему обозначают допустимый предел».