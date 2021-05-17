Fox News: автор десятков статей CNN оказался поклонником Гитлера

Пакистанский журналист Адил Раджа, сотрудничавший с CNN, попался на восхвалении нацистского лидера, сообщает Fox News. Как отмечается в статье, во время обострения конфликта между Израилем и ХАМАС интернет-пользователи обнаружили скандальные твиты Раджи и призвали CNN к ответу.
Компания CNN подверглась резкой критике из-за сотрудничества с фрилансером, неоднократно писавшим в социальных сетях, что миру нужен новый «Гитлер», сообщает Fox News.
«Единственная причина, почему в финале чемпионата я болею за Германию, — в том, что Гитлер был немцем и правильно поступал с этими евреями!» — такой твит написал Адил Раджа, автор десятков статей CNN, во время чемпионата мира по футболу 2014 года. «Хайль Гитлер!» — написал он на следующий день. Скриншотами его сообщений делились пользователи Twitter.
Как отмечает Fox News, пользователи социальных сетей обнаружили эти скандальные твиты во время новой эскалации конфликта между Израилем и ХАМАС и потребовали от CNN ответа. «После небольшого исследования выяснилось, что сообщения с восхвалением нацистского лидера Раджа выкладывал неоднократно», — говорится в статье.
Последний материал за авторством Раджи на сайте CNN датируется 16 сентября 2020 года. О сотрудничестве с компанией он по-прежнему пишет в своём профиле на LinkedIn.
Официальный представитель CNN Мэтт Дорник заявил Washington Examiner, что «никогда не слышал» о Радже и «изучает этот вопрос».
В воскресенье CNN ответил Fox News следующее: «Адил Раджа никогда не был сотрудником CNN. Как фрилансер он вносил вклад в сбор новостей из Исламабада. Однако в свете этих отвратительных заявлений он больше не будет работать с CNN в каком-либо качестве».
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