Sky News: британского полицейского ждёт тюрьма за участие в неонацистской организации

В Великобритании впервые полицейского осудили на 4 с лишним года тюрьмы за то, что при устройстве на работу он сокрыл факт участия в деятельности крайне правой организации, сообщает Sky News. При этом судья счёл, что своим положением ради выгоды неонацистов он не пользовался, но навредил имиджу полиции.

Британский полицейский впервые был приговорён к четырём годам и четырём месяцам тюрьмы за принадлежность к крайне правой экстремистской организации «Национальное действие», пишет Sky News на своём сайте.

22-летний Бенджамин Ханнэм почти два года работал в полиции инспектором, наблюдающим за условно осуждёнными лицами. А потом его имя появилось в базе данных пользователей форума крайне правой направленности. После задержания детективы нашли у него в телефоне фотографии, на которых он в полицейской форме позирует с усами, как у Гитлера, и с нацистскими знаками отличия. На стене в его спальне были развешаны постеры с нацистской пропагандой. Также он принимал участие в нескольких встречах членов группировки и снимался в её видеоматериалах.

Однако, по словам его адвоката, у Ханнэма аутизм, и из-за него он слишком доверчив к экстремистским группировкам. Но после того, как он попал в полицию, он изменил взгляды в сторону религиозности.

Его признали виновным в предоставлении ложной информации при устройстве на работу в правоохранительные органы, а также в хранении литературы экстремистского содержания. «Я считаю, что то, что вы сделали, это очень серьёзно, вы подорвали доверие общества к полиции вашим мошенничеством», — заявил судья. При этом он отметил, что не видит доказательств того, что Ханнэм намеренно внедрился в полицию, чтобы оказывать некие услуги крайне правым силам, пишет Sky News.