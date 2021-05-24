Главред: украинский депутат рассказала, чем опасен для Украины референдум по Донбассу

Идея Владимира Зеленского о рассмотрении вопросов урегулирования конфликта в Донбассе на всеукраинском референдуме является опасной инициативой считает депутат от партии «Слуга народа» Роксолана Пидласа. Как сообщает «Главред», Пидласа предполагает, что результатами волеизъявления может манипулировать Россия, которая будет вмешиваться в информационное поле Украины.

Всеукраинский референдум по вопросам урегулирования конфликта в Донбассе является опасной инициативой, так как его результатами может манипулировать Москва, считает депутат от партии «Слуга народа» Роксолана Пидласа. Однако, как пишет «Главред», Пидласа уверена, что нужно говорить с обществом о том, какими могут быть грани компромисса в данной ситуации, и к подготовке нужно подключить группу экспертов, которые должны тщательно и корректно сформулировать вопросы.

«О чём можно и точно стоит говорить с обществом — это о грани компромисса, на который можно идти в вопросах Донбасса и урегулирования конфликта. Есть много проблемных вопросов, например, вопрос амнистии. Насколько широкой должна быть амнистия? Я считаю, что это очень узкое понятие, и амнистия для боевиков не может быть в принципе, они все должны сидеть, а некоторые из них долго, когда мы вернём украинский Донбасс», — сказала парламентарий.

По её словам, референдум по Донбассу нужно хорошо продумать, чтобы Россия потом не смогла манипулировать его результатами и осуществлять вмешательство в информационное поле Украины. Нужно создать компетентную группу экспертов, которые правильно сформулируют сложные вопросы.

«Я бы создала какую-то очень мощную рабочую группу, которая сформулировала бы такие вопросы, которые были бы очень корректными и тонкими и давали бы ответы на наиболее болезненные вопросы», — подчеркнула Роксолана Пидласа.

Как напоминает издание, ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что его подчинённые ведут переговоры с Кремлём относительно возможности организации встречи Зеленского и Владимира Путина. Как заверил украинский лидер, Киев продолжает работать над ключевым планом по Донбассу, в котором предусмотрены переговоры в рамках нормандского формата, встреча с Путиным и подключение США к диалогу по ситуации на востоке Украины. Зеленский также считает, что если планы властей реализовать не удастся, вопрос Донбасса может быть рассмотрен на референдуме.