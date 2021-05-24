Главред: украинский депутат рассказала, чем опасен для Украины референдум по Донбассу
Всеукраинский референдум по вопросам урегулирования конфликта в Донбассе является опасной инициативой, так как его результатами может манипулировать Москва, считает депутат от партии «Слуга народа» Роксолана Пидласа. Однако, как пишет «Главред», Пидласа уверена, что нужно говорить с обществом о том, какими могут быть грани компромисса в данной ситуации, и к подготовке нужно подключить группу экспертов, которые должны тщательно и корректно сформулировать вопросы.
«О чём можно и точно стоит говорить с обществом — это о грани компромисса, на который можно идти в вопросах Донбасса и урегулирования конфликта. Есть много проблемных вопросов, например, вопрос амнистии. Насколько широкой должна быть амнистия? Я считаю, что это очень узкое понятие, и амнистия для боевиков не может быть в принципе, они все должны сидеть, а некоторые из них долго, когда мы вернём украинский Донбасс», — сказала парламентарий.
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