Вести: украинцев с российским паспортом будут лишать избирательного права

Депутат от фракции «Слуга народа» Олег Дунда заявил, что сейчас Верховная рада рассматривает законопроект о паспортизации жителей неподконтрольных Украине территорий Донбасса. Как передают «Вести», по словам Дунды, в нём говорится о том, что украинцев с паспортом России будут лишать избирательного права.

Верховная рада разработала законопроект о паспортизации жителей неподконтрольных Украине территорий Донбасса. Как пишут «Вести», по словам депутата от фракции «Слуга народа» Олега Дунды, в нём говорится о том, что украинцев с паспортом России будут лишать избирательного права.

«Если гражданин Украины имеет паспорт государства-агрессора, у него приостановится временное избирательное право — и активное, и пассивное. Законопроект сейчас рассматривается соответствующими комитетами, думаю, в этом году будет проголосован», — отметил он.

Как напоминает издание, в 2019 году президент России Владимир Путин подписал указ, который позволяет жителям ДНР и ЛНР получать гражданство России в упрощённом порядке. Выдача паспортов производится в Ростовской области. По разным данным, российские паспорта получили от 500 тыс. до миллиона жителей Донбасса.