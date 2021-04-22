ERR: «паспорта вакцинации» в ЕС появятся уже в июне, если одобрит Европарламент

Членам ЕС удалось преодолеть практически все разногласия по поводу запуска общеевропейского «паспорта вакцинации», рассказал в интервью ERR вице-канцлер по европейским делам МИД Эстонии Мярт Волмер. По его словам, теперь эту инициативу должен одобрить Европейский парламент — и если всё пройдёт гладко, такие паспорта можно будет внедрять уже в начале лета.

Страны — члены Европейского союза устранили остававшиеся разногласия по поводу запуска общеевропейского «паспорта вакцинации». И если инициатива «зелёного электронного сертификата» будет одобрена Европейским парламентом, то паспорт может быть внедрён уже в июне этого года. Об этом сообщил ERR вице-канцлерам по европейским делам МИД Эстонии Мярт Волмер.



«К настоящему моменту государства-члены это согласовали, и разногласий больше нет. Теперь этот [вопрос] перейдёт в Европарламент, и его действительно хотят решить очень быстро, чтобы трансграничное признание сертификатов заработало как можно быстрее — может быть, уже в мае или июне», — сказал Волмер. Он добавил, что каких-то серьёзных препятствий в Европарламенте не ожидается, потому что последний также заинтересован в скорейшем возобновлении движения людей в Европе.



«Зелёный электронный сертификат» представляет собой интерфейс для обмена данными на уровне ЕС, к которому страны-члены могут подключить свои национальные системы и проверять через него подлинность выданных в других странах сертификатов. Справка будет показывать статус её предъявителя по COVID-19, то есть наличие вакцинации, перенесённого заражения вирусом или недавно полученный отрицательный результат теста.



Волмер сообщил, что соответствующее ИТ-решение в Эстонии уже практически разработано. «Насколько я знаю, Министерство социальных дел пообещало запустить первую тестовую версию уже к концу апреля», — рассказал вице-канцлер МИД Эстонии.



То же самое подтвердил в телепередаче Terevisioon и вице-канцлер Минсоцдел Калле Киллар. Один из чиновников Еврокомиссии в среду сообщил на условиях анонимности, что дальше всего в разработке сертификата продвинулись Эстония, Франция, Германия, Швеция, Люксембург, Хорватия, Болгария, Греция и Чехия. В случае этих стран сертификаты можно будет начать тестировать уже в конце мая. Киллар отметил, что 17 стран — членов ЕС готовы в мае начать соответствующий пилотный проект — а Еврокомиссия готова предложить им, со своей стороны, решение, чтобы проект прошёл успешно.



Волмер также пояснил, что хотя электронный интерфейс создаётся как общеевропейский, каждое государство должно разработать собственное внутригосударственное решение сертификата, данные о котором будут поступать в единую систему. Если какие-то страны запоздают с таким решением, то их граждане пострадают.



«Когда вакцинация или перенесённое заболевание уже начнут давать какие-то преимущества, то гражданам таких стран будет очень сложно доказать, что они вакцинированы или переболели. Им придётся тогда пользоваться старомодными бумажными справками, которые пограничник может либо принять, либо усомниться в их подлинности и развернуть человека на границе», — сказал Волмер.

«С электронным сертификатом все намного надёжнее, потому что он проверяется через общеевропейский интерфейс. Так что в интересах каждой страны, чтобы их граждане могли снова отправляться в поездки и заниматься своими делами», — добавил он.

По словам вице-канцлера Минсоцдел Калле Киллара, сложности могут возникнуть именно с обработкой внутригосударственных данных, которые должны быть доступны в необходимом формате. Киллар отметил, что в этом вопросе эстонские компании могут предложить свою помощь другим странам.



С другой стороны, электронный сертификат сам по себе не даёт никаких прав, а лишь информацию о его владельце. Решения по поводу ограничений и дополнительных возможностей, предоставляемых владельцам сертификатов, каждое государство будет принимать самостоятельно, пояснил Волмер.



«Электронный сертификат — это вспомогательное средство, которое не даёт права автоматически. Эти права возникают за счёт решений государств, какие проблемы сертификат помогает решать. В случае Эстонии это решение уже принято: вакцинированным или переболевшим COVID-19 не придётся оставаться в самоизоляции, и от них не будут требовать при въезде справку с отрицательным результатом теста», — сообщил вице-канцлерам по европейским делам МИД Эстонии.



С инициативой по созданию общеевропейского паспорта вакцинации выступила 17 марта Европейская комиссия, которой в ЕС принадлежит право законодательной инициативы. Для вступления решений в силу необходимо их одобрение Советом ЕС, представляющим правительства стран-членов, а также Европарламентом. Последний может одобрить согласованный Советом ЕС план на пленарном заседании в конце апреля или в мае.



Дата публикации 22 апреля 2021 года.