WION: Южная Корея объявила о введении паспортов вакцинации

В Южной Корее планируют ввести цифровые сертификаты, которые будут подтверждать, что человек прошёл полный курс вакцинации. По словам премьер-министра страны Чон Се Гюна, для этих целей власти собираются использовать мобильное приложение, которое создаётся с применением технологии блокчейна, чтобы исключить фальсификацию данных.

Следующая новость. Южная Корея объявила, что собирается выпустить паспорта вакцинации от COVID-19, которые получат имеющие иммунитет граждане. Паспорт вакцинации — это, по сути, цифровой сертификат, который подтверждает, что человек получил прививку.

По словам южнокорейского премьер-министра Чон Се Гюна, мобильные приложения, которые позволят иностранным туристам предоставлять цифровое свидетельство того, что они прошли вакцинацию, будут официально запущены в этом месяце.

ЧОН СЕ ГЮН, премьер-министр Южной Кореи: В его основе технология блокчейн, которая предотвращает фальсификацию, и оно не содержит персональной информации. Кроме того, оно было создано таким образом, чтобы допускать подтверждение из других стран. Мы официально запускаем это приложение в текущем месяце.

Запустив приложение, Южная Корея войдёт в число стран, которые уже приняли аналогичные сертификаты. Они призваны оживить международное сообщение, удерживая риск заражения под контролем.

Принятие паспорта вакцинации вызвало споры во многих странах. Хотя Дания, Израиль и несколько других стран уже ввели сертификаты, среди членов «Большой семёрки» существуют опасения относительно правомерности подобных паспортов, поскольку до сих пор не хватает данных о том, могут ли вакцинированные люди передавать инфекцию.

Южная Корея расширила свою программу вакцинации. В стране началась прививка рядовых граждан в возрасте от 75 лет и старше. Вакцина была совместно разработана Pfizer и BionTech. Более 86 процентов из 3,5 миллиона человек, входящих в эту возрастную группу, заявили, что планируют сделать прививку.

Дата выхода в эфир 01 апреля 2021 года.