Привилегии для привитых и паспорт вакцинации — SZ рассказала о превратностях туризма во время пандемии

Пандемия коронавируса стала большой проблемой для стран, экономика которых сильно зависит от туризма, сообщает Süddeutsche Zeitung. И многие из них возлагают большие надежды на вакцинацию, ведь она поможет облегчить въезд туристов. Но везде по-разному относятся к привилегиям для привитых и тем более введению паспортов вакцинации, отмечает немецкое издание.

Если бы всё было так просто, как преподносит ситуацию ирландский лоукостер в этом рекламном ролике. Только один укольчик — и можно беспрепятственно путешествовать. На данный момент Ryanair запретили показывать этот рекламный ролик. Причина — он может ввести в заблуждение потребителей. Привиться от коронавируса и в путь — всё не так просто. Но ирландский лоукостер — не единственная компания, которая возлагает большие надежды на вакцинацию. Туристическое агентство Alltours первым объявило, что с осени будет размещать в своих отелях только вакцинированных гостей. Стоит ли всем туристам готовиться к тому, что они смогут попасть в определённые страны или гостиницы только при наличии у них иммунитета к коронавирусу?

ЭВА ДИГНЁС, журналист редакции «Туризм» в Süddeutsche Zeitung: Нет, другие крупные туристические агентства, такие как Tui и FTI, объявили, что на данный момент у них таких планов нет. Туристические агентства и позволить себе не могут не продавать туры тем, кто не вакцинировался. До лета у большинства и возможности не будет записаться на визит в центр вакцинации. Когда летом люди отправятся в путешествия, тест на коронавирус продолжит играть большую роль в качестве доказательства того, что человек не заразен.

Из-за предупреждений об опасности путешествий, строгих тестирования и правил карантина мало кто хочет уезжать в отпуск. Для стран, экономика которых зависит от туризма, это большая проблема. К примеру, Грузия из-за этого существенно смягчила правила въезда для вакцинированных туристов. Они могут приехать прямо в столицу Тбилиси или отправиться в кавказские горы без карантина и теста на коронавирус. Другие популярные среди туристов страны, как Сейшелы или Исландия, также отменили карантин для привитых.

ЭВА ДИГНЁС: Дьявол кроется в деталях. Прежде чем купить тур и упаковать чемоданы, тем, кто привился, нужно внимательно посмотреть, какие правила въезда действуют в стране прибытия. В некоторых случаях принимаются только конкретные вакцины. В других нужно выждать определённое время после второго укола. Могут возникнуть трудности и при путешествии с детьми, ведь на данный момент их нельзя привить. К тому же некоторые из стран, которые сейчас открыли въезд для вакцинированных, в Германии считают регионами повышенного риска. Так что по возвращении домой нужно будет всё равно сдать тест и отправиться в карантин.

Многие в Германии критически относятся к привилегиям для вакцинированных. Особенно потому, что пока неясно, насколько они в действительности заразны. В связи с этим в начале февраля Совет по этике порекомендовал: «На данный момент не рассматривается возможность снятия государственных ограничений свободы для вакцинированных в индивидуальном порядке».

Во многих странах Европейского союза считают иначе. Польша, Румыния и Эстония уже давно проявили инициативу и значительно облегчили въезд в страну для вакцинированных. Такие популярные среди туристов страны, как Греция, Кипр и Испания, требуют ввести единый паспорт вакцинации.

ЭВА ДИГНЁС: Большинство в ЕС согласны с тем, что в таком документе есть смысл. В плане же практической реализации пока мало что сделано. Так что ещё пройдёт много времени, прежде чем у вас в руках появится такой документ — или же в цифровом виде на смартфоне. Сейчас жёлтого паспорта вакцинации, который знаком нам в Германии, как правило, будет достаточно для того, чтобы доказать, что ты сделал прививку, ведь в нём детально прописано, какая вакцина была использована и когда были сделаны уколы.

Но и без вакцинации не стоит отказываться от мечты о хорошем летнем отпуске. В этом году в большинстве туристических стран отрицательные тесты на коронавирус будут иметь тот же вес, что и паспорт вакцинации.

Дата выхода в эфир 25 февраля 2021 года.