Euronews Оригинал

Euronews: «сибирские морозы» в Европе — Балтийское море замёрзло, Афины и Стамбул замело снегом
Восточную Европу атаковали «сибирские морозы», передаёт Euronews. Балтийское море впервые за много лет замёрзло — арктический белоснежный пейзаж из снега и льда простирается на сотни метров, привлекая туристов. И даже теплолюбивые Афины и Стамбул неожиданно замело снегом. Главную магистраль Греции, которая связывает столицу с северными районами, пришлось даже закрыть из-за снегопада.

Свидетелями редкого зрелища стали туристы и жители польского курортного города Мендзыздрое: из-за сильных холодов Балтийское море у его побережья замёрзло впервые за много лет. Береговая линия с песчаным пляжем и водными далями превратилась в арктический пейзаж из снега и льда.

Образовавшиеся белые поля простираются на сотни метров в ширину. Жители соседних районов спешат полюбоваться зимней экзотикой.

ЖЕНЩИНА: Мы ехали всю ночь, чтобы увидеть это явление. Это так красиво, мы очень впечатлены!

ЖЕНЩИНА: Зимой обычно едут в горы, а не на море. Но это действительно здорово! Я не ожидала такого зрелища и приятно удивлена!

ЖЕНЩИНА: Замечательно, чудесно, красиво! Мы приезжаем на море уже 25 лет, но ещё ничего подобного не видели.

Зимние пейзажи украсили и теплолюбивый Стамбул. Знаменитые собор Святой Софии и Голубая мечеть стоят в необычном снежном убранстве. Метеорологи говорят, что холода продержатся до четверга.

«Сибирские морозы» ударили и по Греции. Там температура опускалась до минус 20 градусов по Цельсию. Власти обратились к гражданам с призывом ограничить передвижения на улице до самых необходимых. А главную магистраль страны, которая связывает Афины с северными районами, пришлось закрыть из-за снегопада.

МУЖЧИНА: Нам нужно ехать на работу, но мы не можем...

Завалило снегом и Крым, что привело к настоящему хаосу на дорогах. Там сейчас примерно на 10 градусов холоднее обычного. А в Москве, по данным метеорологической службы России, температура к концу недели может упасть до минус тридцати!

Дата выхода в эфир 16 февраля 2021 года. 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Euronews Франция Европа
теги
Балтийское море Восточная Европа Греция Европа зима климат Крым мороз Москва Польша Россия снег Стамбул транспорт туризм Турция
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров