Euronews: «сибирские морозы» в Европе — Балтийское море замёрзло, Афины и Стамбул замело снегом

Восточную Европу атаковали «сибирские морозы», передаёт Euronews. Балтийское море впервые за много лет замёрзло — арктический белоснежный пейзаж из снега и льда простирается на сотни метров, привлекая туристов. И даже теплолюбивые Афины и Стамбул неожиданно замело снегом. Главную магистраль Греции, которая связывает столицу с северными районами, пришлось даже закрыть из-за снегопада.
Свидетелями редкого зрелища стали туристы и жители польского курортного города Мендзыздрое: из-за сильных холодов Балтийское море у его побережья замёрзло впервые за много лет. Береговая линия с песчаным пляжем и водными далями превратилась в арктический пейзаж из снега и льда.
Образовавшиеся белые поля простираются на сотни метров в ширину. Жители соседних районов спешат полюбоваться зимней экзотикой.
ЖЕНЩИНА: Мы ехали всю ночь, чтобы увидеть это явление. Это так красиво, мы очень впечатлены!
ЖЕНЩИНА: Зимой обычно едут в горы, а не на море. Но это действительно здорово! Я не ожидала такого зрелища и приятно удивлена!
ЖЕНЩИНА: Замечательно, чудесно, красиво! Мы приезжаем на море уже 25 лет, но ещё ничего подобного не видели.
Зимние пейзажи украсили и теплолюбивый Стамбул. Знаменитые собор Святой Софии и Голубая мечеть стоят в необычном снежном убранстве. Метеорологи говорят, что холода продержатся до четверга.
«Сибирские морозы» ударили и по Греции. Там температура опускалась до минус 20 градусов по Цельсию. Власти обратились к гражданам с призывом ограничить передвижения на улице до самых необходимых. А главную магистраль страны, которая связывает Афины с северными районами, пришлось закрыть из-за снегопада.
МУЖЧИНА: Нам нужно ехать на работу, но мы не можем...
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