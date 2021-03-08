Die Zeit: из-за пандемии и переговоров — в этом году США и Южная Корея будут устрашать Пхеньян «виртуально»

США и Южная Корея собираются провести совместные манёвры в этом году преимущественно в виртуальном формате, сообщает Die Zeit. Причиной тому послужили пандемия, а также попытки урегулировать ядерный конфликт с Пхеньяном. Учения пройдут с использованием компьютерных симуляций, а инструктора будут находиться не в поле, а за письменным столом, рассказывает немецкое издание.
В этом году совместные учения США и Южной Кореи пройдут в урезанном и по большей части виртуальном формате, пишет Die Zeit. Об этом сообщает генеральный штаб южнокорейской армии. Причинами тому послужили пандемия и попытки урегулировать ядерный конфликт с Пхеньяном. Девятидневные манёвры всё же решили не отменять, но проводить их в основном будут с использованием компьютерных симуляций, а инструктора будут работать не в поле, а за письменным столом.
Учения проводятся с целью устрашения Северной Кореи, поясняет издание. В прошлом году их отменили, так как несколько солдат заболели коронавирусом. До этого их также не раз отменяли или же проводили в урезанном масштабе для того, чтобы сдвинуть с места переговоры о разоружении.
Совместные манёвры усиливают враждебные настроения на Корейском полуострове. Руководство КНДР полагает, что там отрабатывают возможное вторжение, и проводит ответные учения. В феврале 2019 года провалился саммит с участием бывшего президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына. С тех переговоры зашли в тупик.
Учения в этом году также станут тестом для будущей единой структуры командования, отмечает издание. Речь идёт о передаче из Вашингтона в Сеул права отдавать приказы совместным войскам в случае войны.
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