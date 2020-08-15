Обозреватель Guardian: политика Трампа доводит людей до отказа от американского гражданства

Дональд Трамп доводит американцев до того, что они отказываются от гражданства США, пишет обозреватель The Guardian Арва Махдави.

Глава Белого дома, возможно, так и не достроил свою «прекрасную стену» на границе с Мексикой, но он отлично поработал над тем, чтобы не пустить людей, в том числе своих собственных граждан, внутрь Соединённых Штатов.

Анализ, проведённый нью-йоркской бухгалтерской фирмой Bambridge Accountants, показал, что за последнее время от гражданства США отказалось рекордное количество людей — более 5800 американцев за первое полугодие 2020 года, то есть на 1210% больше, чем во втором полугодии 2019 года.

Требования США к глобальной налоговой отчётности — одна из основных причин, по которой многие люди решают выложить $2350, чтобы разорвать связи с США.

Нынешний британский премьер Борис Джонсон, например, отказался от американского гражданства в 2016 году, пожаловавшись на «абсолютно возмутительные» налоговые требования Соединённых Штатов. Тем не менее похоже, что Трамп отправляет за границу всё большее количество экспатов.

«Мы наблюдаем текущую политику в США и то, как люди приняли всё, что происходит с президентом Дональдом Трампом, как проходит борьба с пандемией коронавируса, — заявил представитель компании Bambridge Accountants в интервью CNN. — Если президент Трамп будет переизбран, мы полагаем, что будет ещё одна волна людей, которые решат отказаться от своего гражданства».

«Я не могу представить себе, чтобы Трампа особо волновало то, что американцы социально дистанцируются от своих паспортов; этот человек, кажется, одержим идеей сделать гражданство настолько непривлекательным, насколько это возможно», — считает обозреватель The Guardian.

По имеющейся информации, администрация Трампа рассматривает возможность заблокировать въезд в США своим гражданам, а также иностранцам, имеющим постоянный вид на жительство в Соединённых Штатах, если чиновники «обоснованно» посчитают, что у въезжающих может быть COVID-19.

Как отмечает автор, когда-то американский паспорт позволял с лёгкостью пересекать границы — теперь он делает вас персоной нон грата во всём мире. Мало того, что большинству американцев запрещён въезд в Европу, им также, возможно, больше не гарантирован въезд к себе на родину, пишет Арва Махдави.