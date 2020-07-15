Telegraph: предложением Джонсона перебраться в Британию воспользуются около 200 тыс. жителей Гонконга

Около 200 тыс. жителей Гонконга намерены воспользоваться предложением Великобритании о предоставлении гражданства, пишет The Daily Telegraph со ссылкой на Министерство иностранных дел Великобритании.

Как напоминает издание, ранее британский премьер Борис Джонсон объявил о принимаемых Лондоном мерах, в рамках которых в Соединённое Королевство смогут перебраться до 3 млн гонконгцев.



Таким образом жители Гонконга смогли бы избежать нового введённого Пекином «драконовского» закона по национальной безопасности, с помощью которого властям КНР стало проще урезать автономию города и наказывать протестующих.

По информации одного из источников, который отметил, что точное число желающих покинуть Гонконг постоянно меняется, город, как ожидается, покинут 180 тыс. человек. Другой источник заявил, что, по прогнозам министерства, в Британию переедут более 200 тыс. человек.

Британский депутат-консерватор Алан Мак заявил, что граждане Гонконга, приехав в Соединённое Королевство, придадут «очень большой импульс» британской экономике.

Джонсон назвал принятый в КНР закон о безопасности «явным и серьёзным нарушением» совместной декларации Великобритании и Китая о будущем Гонконга.

1 июля он заявил следующее: «Мы ясно дали понять, что, если Китай продолжит идти по этому пути, мы предоставим обладателям паспорта британских заморских территорий новый вариант для въезда в Великобританию».

Британский премьер также добавил, что этим гонконгцам будет предоставлено право жить и работать в Великобритании, а затем подать заявление на получение гражданства.

После этого шага Пекин обвинил британское правительство в «грубом вмешательстве во внутренние дела Китая», пишет The Daily Telegraph.