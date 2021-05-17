Washington Post: Киев зря надеется на помощь Запада в случае конфликта с Россией

Владимир Зеленский занял более жёсткую позицию в отношении России и надеется, что в случае военного столкновения Запад поддержит Киев. Однако, как пишет The Washington Post, эксперты смоделировали несколько сценариев развития ситуации и пришли к неутешительным для Украины выводам: Россия в вероятном противостоянии победит, а США и их союзники не только не вмешаются, но и будут считать Киев агрессором и провокатором.

Столкнувшись с падением своего рейтинга, Владимир Зеленский занял более жёсткую позицию в отношении России. Его стратегия основана на создании международной коалиции, которая могла бы поддержать попытки его правительства вернуть Крым* и Донбасс. В апреле Зеленский призвал западные страны поддержать его страну «не просто как партнёров с трибун, но как игроков одной команды, прямо на поле, плечом к плечу». Киев рассчитывает на использование угрозы военного вмешательства Соединённых Штатов, чтобы удержать Москву от отправки войск через украинскую границу, однако, как пишет The Washington Post, специалисты не считают, что Запад поможет Украине в случае прямого столкновения с Россией.

Как отмечает издание, последние три года эксперты Королевского колледжа Лондона, Академии обороны Великобритании и Ливерморской национальной лаборатории проводили «военные игры», проигрывая возможные сценарии действий Соединённых Штатов, НАТО и России. В ходе этих экспериментов 46 действующих и бывших американских и европейских чиновников и экспертов приняли 32 стратегических решения в условиях реалистичного сценария кризиса, включающего в себя гражданские волнения, которые приводят к оборонительным военным шагам Украины. Команда из 17 экспертов оценивала эти сценарии, которые приводили к 19 различным результатам с разной степенью вероятности.

И хотя в исследованиях на начальном этапе такого кризиса США и их союзники оказали Украине политическую поддержку, однако во всех различных вариантах развития событий союзники хотели, чтобы Киев демонстрировал сдержанность, и не применяли военную силу для того, чтобы дать отпор военным действиям России против Украины.

«Вместо этого они удваивали усилия, чтобы предотвратить атаки России против своих собственных территорий. В некоторых случаях демонстрация силы этими странами-союзницами неизбежным образом ставила НАТО и Россию на грань войны, которой позже им удавалось избежать. Результат всегда был одним и тем же: военная победа России над Украиной», — пишет автор материала.

Как отмечает издание, данные этих экспериментов показали, что Соединённые Штаты и их союзники не хотят подвергать себя риску начала войны с Россией из-за Украины. Неопределённость вокруг Украины и намерений России в условиях такого кризиса тоже сыграла роль: хотя союзники и порицали Москву, провокатором они всё же считали Киев.

Как заключает издание, Киев и Запад по-разному понимают, что поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины должна означать на практике. В условиях обостряющегося кризиса есть вполне логичные причины для того, чтобы украинские лидеры решились на активные военные действия, однако различные сценарии, разыгранные в ходе военных экспериментов, показывают, что, если Киев этим спровоцирует Россию на открытый конфликт, Запад вряд ли станет защищать Украину.

«Этот сценарий обнажает ту дилемму сдерживания, с которой столкнулись США и их союзники, призывающие и Москву, и Киев к сдержанности. Заверения могут придать Украине смелости, что создаст политические и военные риски, которые американские и европейские лидеры, возможно, не готовы принять. И наоборот, признаки того, что Запад не станет вмешиваться, могут придать смелости России», — подводит итог The Washington Post.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).

