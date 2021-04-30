Главред: эксперт уверен, что у России не хватит войск для захвата Украины

Россия готовится к захвату Украины, и отвод войск от границы носит лишь демонстративный характер, рассчитанный как на внешнего наблюдателя, так и на «пятую колонну» внутри страны, считает военный эксперт Михаил Притула. Однако, как пишет «Главред», эксперт уверен в том, что для успешного наступления на Украину численность российской группировки недостаточна, поскольку «100 тысяч войск мало для захвата 40-миллионной страны».
Военный эксперт Михаил Притула уверен, что Россия готовится к наступлению и захвату Украины. Как пишет «Главред», по словам эксперта, отвод российских войск от границ Украины носит демонстративный характер, рассчитанный как на внешнего наблюдателя, так и на «пятую колонну» на Украине.
«Это прежде всего была демонстрация не только для внешнего наблюдателя, но и для пятой колонны, которая есть на Украине. Мы должны понимать, что Россия пыталась показать людям, которые так или иначе думают, что русский мир даст им счастье, что «Россия уходит, но вам поможет, только восставайте». Как и демонстрация в 2014 году, когда начался захват Донбасса», —сказал Притула.
В то же время военный эксперт уверен в том, что для успешного наступления на Украину численность группировки российских войск недостаточна.
«100 тысяч войск мало для захвата 40-миллионной страны, нужна 2-3-миллионная армия как минимум. Но нужно вспомнить стратегический замысел войны, который был опубликован 21 апреля 2008 года. Он состоял в том, чтобы мобилизовать в Донбассе двухмиллионную армию, и данной армией идти захватывать Украину. Как видим, этой армии нет», — добавил Притула.
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