ПН: украинский главнокомандующий заявил о готовности «мгновенно отреагировать» на обострение ситуации вдоль границы с Россией

17:08
ВОЗ не рекомендует прививать от COVID-19 компонентами разных вакцин
Всемирная организация здравоохранения не рекомендует при вакцинации населения комбинировать компоненты разных вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19, заявил директор департамента ВОЗ по регулированию и переквалификации Рожериу Пинту де Са Гаспар.
17:08
Воробьёв возложил цветы к памятнику Гагарину в Звёздном городке
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику Юрию Гагарину в Звёздном городке.
17:06
Андрей Борисенко рассказал подробности о возможном полёте российского космонавта на Crew Dragon
Герой России Андрей Борисенко рассказал подробности о возможном полёте российского космонавта на Crew Dragon.
17:04
Турецкий производитель Baykar подтвердил продажу БПЛА Украине
Украина уже купила турецкие ударные беспилотники Bayraktar, украинский президент не собирается посещать их производство, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании-производителя БПЛА Baykar.
17:03
Андрей Борисенко рассказал, как проводит последние часы перед полётом в космос
Герой России Андрей Борисенко рассказал, как проводит последние часы перед полётом в космос.
17:02
Эксперты рассказали подробности о питании в космосе
Главный конструктор космического питания НИИ ПП и СПТ Виктор Добровольский рассказал подробности о питании в космосе.
16:59
Саламов победил Екимова решением судей на турнире «Время Легенд»
Обладатель титула по версии WBO International в полутяжёлом весе Умар Саламов победил Сергея Екимова на турнире «Время Легенд 6: Специальная операция».
16:59
В России оценили ситуацию с договорённостями по иранской ядерной сделке
Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов высказался о ситуации с процессом достижения договорённостей по иранской ядерной сделке.
16:58
Врач-психотерапевт дал рекомендации по адаптации к возвращению в офис
Член Российской профессиональной психотерапевтической лиги Михаил Кумов дал рекомендации по адаптации к возвращению в офис после работы в удалённом формате.
16:55
Эксперт дал советы по выбору квартиры с хорошей звукоизоляцией в новостройке
Эксперт по звукоизоляции и акустике помещений, кандидат технических наук Александр Боганик дал советы по выбору квартиры с хорошей звукоизоляцией в новостройке.
16:51
«Одноклассники» перевели все обращения неавторизованных пользователей на бота
Социальная сеть «Одноклассники» перевела все обращения неавторизованных пользователей на бота. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.
16:45
Посольство России выразило соболезнования в связи со смертью принца Филиппа
Посольство России в Лондоне выразило соболезнования в связи со смертью супруга королевы Великобритании Елизаветы II герцога Эдинбургского Филиппа.
16:44
В Пермском крае прокомментировали ситуацию с COVID-19
В Пермском крае прокомментировали ситуацию с заболеваемостью коронавирусной инфекцией COVID-19.
16:43
Суммарный убыток клубов РПЛ в 2020-м году увеличился до 4,9 млрд рублей
Совокупный чистый убыток клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам 2020 года составил 4,88 млрд рублей, увеличившись на 16,1% по сравнению с предыдущим отчётным периодом.
16:42
В Кировской области оценили ситуацию с коронавирусом
За сутки в Кировской области зарегистрировали 80 случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
16:40
Меняйло прибудет в Северную Осетию 12 апреля
Назначенный в пятницу врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил, что планирует прибыть в регион 12 апреля.
16:37
Главком ВСУ назвал неприемлемым для Киева силовое решение в Донбассе
Главнокомандующий Вооружённых сил Украины (ВСУ) Руслан Хомчак заявил, что для Киева неприемлемо силовое решение ситуации в Донбассе, поскольку это приведёт к большому числу потерь среди гражданского населения и военных.
16:37
Аналитик прокомментировал ситуацию на валютном рынке
Шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв прокомментировал ситуацию на валютном рынке.
16:36
Армию России пополнят оснащённые ударными роботами подразделения
Первое подразделение, оснащённое ударными роботами, будет создано в российской армии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны.
16:36
Эксперт прокомментировал динамику курса рубля
Начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин прокомментировал динамику курса рубля.
16:35
В московском метро запустили поезд с персонажами студии «Союзмультфильм»
В честь 85-летия студии «Союзмультфильм» в московском метро запустили поезд, оформленный кадрами из её мультипликационных фильмов.
16:34
Минобороны наградило победителей VI Международной олимпиады по военной истории
Статс-секретарь, заместитель министра обороны России Николай Панков наградил победителей VI Международной олимпиады по военной истории.
16:30
Нурмагомедов исключён из рейтинга российских бойцов ММА в лёгком весе по версии RT
Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов потерял место в рейтинге российских бойцов ММА по версии RT в лёгком весе.
16:25
В ЮНЕСКО назвали принца Филиппа столпом современной английской истории
Генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле выразила соболезнования в связи со смертью супруга королевы Елизаветы II герцога Эдинбургского Филиппа, которого назвала столпом английской современной истории.
16:25
Хасбулаев поднялся на второе место в рейтинге российских бойцов ММА в полулёгком весе по версии RT
RT представил версию рейтинга российских бойцов смешанных единоборств в полулёгком весе за апрель 2021 года.
16:22
Эксперт оценил ситуацию на валютном рынке
Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ капитал» Артём Тузов оценил ситуацию на валютном рынке.
16:22
В Севастополе уничтожили семь авиабомб времён войны
В Севастополе прошла масштабная операция по ликвидации боеприпасов времён Великой Отечественной войны.
16:21
Эксперт дал советы инвесторам по приобретению валюты
Аналитик УК «Альфа-капитал» Денис Бадьянов дал советы инвесторам по приобретению валюты.
16:19
«Роскосмос» планирует в 2024 году обеспечить Россию космической связью
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал о планах в 2024 году обеспечить космическую связь и широкополосный доступ (ШПД) в интернет по всей России.
16:16
Путин выразил соболезнования в связи со смертью принца Филиппа
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования королеве Великобритании Елизавете II в связи со смертью её супруга принца Филиппа.
16:13
«Авангард» направил официальный запрос в МВД Татарстана по делу Емелина
ХК «Авангард» направил официальные запросы министру внутренних дел по Республике Татарстан Артёму Хохорину и главврачу медико-санитарной части Казанского (Приволжского) федерального университета Сергею Осипову относительно разглашения информации о состоянии здоровья капитана команды Алексея Емелина.
16:10
В Башкирии прививку от COVID-19 сделала 103-летняя женщина
В Башкирии прививку от коронавирусной инфекции COVID-19 сделала 103-летняя жительница Уфы Валентина Драган.
16:10
Лукашенко заявил о неготовности общества Белоруссии к многопартийности
Белорусский президент Александр Лукашенко на совещании по вопросам деятельности политических партий заявил, что большая часть общества в республике пока не готова к многопартийности.
16:08
В Роспотребнадзоре дали рекомендации по борьбе с сезонной аллергией
Специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации по борьбе с сезонной аллергией.
16:03
Задержан бывший министр труда Дагестана
Бывший министр труда и соцразвития Дагестана Расул Ибрагимов задержан по обвинению в создании преступного сообщества и мошенничестве на 620 млн рублей. Об этом сообщил Следственный комитет.
16:03
В Крыму арестовали двоих подозреваемых в подготовке теракта
В Крыму суд арестовал двоих предполагаемых сторонников международной террористической организации «Хайат Тахрир аш-Шам»* по обвинению в подготовке теракта в образовательном учреждении в Симферополе.
16:01
Олимпийский чемпион Редькин выразил готовность возглавить сборную России
Олимпийский чемпион по биатлону Евгений Редькин поделился своим мнением по поводу ухода Валерия Польховского с поста главного тренера национальной команды России.
16:00
Глава ЕК выразила соболезнования в связи со смертью принца Филиппа
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выразила соболезнования королевской семье и народу Великобритании в связи с кончиной принца Филиппа.
15:48
Большунов рассказал о своём отношении к Клебо
Российский лыжник Александр Большунов рассказал, как относится к своему главному конкуренту — Йоханнесу Клебо.
15:40
Дипмиссии Британии в России приспустили флаги из-за смерти принца Филиппа
Диппредставительства Великобритании в России приспустили государственные флаги в связи со смертью супруга британской королевы Елизаветы II герцога Эдинбургского Филиппа.
15:37
С 30 апреля между Москвой и Минском запустят поезда «Ласточка»
С 30 апреля между Москвой и Минском начнут курсировать две пары скоростных электропоездов «Ласточка», сообщили в пресс-службе «Российских железных дорог» (РЖД).
15:36
В Татарстане прокомментировали ход вакцинации от COVID-19
В Татарстане прививку от COVID-19 сделали 167 529 человек.
15:33
Червиченко поделился своими ожиданиями от матча «Локомотив» — «Спартак»
Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко оценил шансы красно-белых на победу в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Локомотивом».
15:25
МВД назначило автотехническую экспертизу по делу о ДТП с Эдвардом Билом
Полиция назначила дополнительные экспертизы, в том числе автотехническую, по уголовному делу о ДТП с участием блогера Эдварда Била.
15:21
RT опубликовал рейтинг российских бойцов ММА в легчайшем весе за апрель
RT представил апрельскую версию рейтинга российских бойцов смешанных единоборств в легчайшем весе.
15:17
В Турции анонсировали визит Зеленского 10 апреля
Украинский лидер Владимир Зеленский прибудет в Турцию с рабочим визитом в субботу, 10 апреля, и проведёт переговоры с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.
15:15
Аскаров — первый в рейтинге российских бойцов ММА в наилегчайшем весе по версии RT
Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Аскар Аскаров расположился на первом месте в рейтинге российских бойцов смешанных единоборств по версии RT среди представителей наилегчайшего дивизиона (до 56,7 кг).
15:05
Путин подписал указ об отставке Битарова с поста главы Северной Осетии
Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Вячеслава Битарова с поста главы Северной Осетии.
15:02
Экс-футболист «Зенита» назвал переход Малкома худшим трансфером в истории клуба
Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров раскритиковал бразильского вингера команды Малкома, назвав его трансфер худшим в истории сине-бело-голубых.
15:01
Главврач рассказала, от чего зависит «космическое здоровье»
Главный врач Московского областного перинатального центра профессор Ольга Серова в видеоролике RT по случаю 60-летия полёта в космос Юрия Гагарина рассказала, от чего зависит «космическое здоровье».