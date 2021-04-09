ПН: украинский главнокомандующий заявил о готовности «мгновенно отреагировать» на обострение ситуации вдоль границы с Россией

Главнокомандующий вооружённых сил Украины Руслан Хомчак заявил, что Киев готов ответить на обострение ситуации как в Донбассе, так и вдоль границы с Россией. Как сообщает «Перший незалежний», Хомчак добавил: на все провокации и на все действия противника у Украины запланированы «меры мгновенного реагирования».

Украинская армия готова к реагированию как на обострение в Донбассе, так и вдоль границы с Россией. Как передаёт «Перший незалежний», об этом заявил главнокомандующий вооружённых сил Украины Руслан Хомчак.

Он подтвердил, что вдоль линии разграничения в Донбассе усилилась активность и увеличилось количество обстрелов.

«За пределами Украины мы видим наращивание войск России, которые они перемещают из разных уголков России под видом учений. Но сегодня их количество не даёт возможность сказать, что сжимается кольцо и ситуация безвыходная. Ситуация контролируемая, ВСУ готовы к реагированию как на обострение в Донбассе, так и вдоль границы. На все провокации, на все действия противника у нас запланированы меры мгновенного реагирования», — сказал Хомчак.

Как напоминает канал, ранее Хомчак сообщил, что Россия стягивает батальонные тактические группы к восточным границам Украины под видом подготовки к стратегическим учениям «Запад-2021».