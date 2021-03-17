Defence One: на востоке Норвегии к встрече с врагом готовят не только военных, но и ополченцев

В норвежской губернии Финнмарк, граничащей с Россией, проходят учения вооружённых сил, в которых участвуют не только кадровые военные, но и призывники, а также гражданские лица. Как пишет эксперт портала Defence One, поскольку Финнмарк — очень большой регион, норвежские войска или американские солдаты, пребывающие в стране, не всегда могут оперативно оказаться в необходимом месте, поэтому именно гражданское население — жизненно важный ресурс в данных условиях, и они должны быть подготовлены к любой ситуации: от сильной метели до вражеского вторжения.

На этой неделе в норвежской губернии Финнмарк, граничащей с Россией, проходят учения вооружённых сил, в которых участвуют не только кадровые военные, но и призывники и гражданские лица. Как пишет приглашённый сотрудник Американского института предпринимательства, специалист по защите от агрессии в «серой зоне» Элизабет Бро для портала Defence One, учения направлены на защиту местной инфраструктуры и отражают суровую реальность, поскольку внести свою лепту в безопасность страны обязан каждый.

«Учения — важный элемент укрепления нашего общего потенциала, но губерния Финнмарк с её стратегической инфраструктурой особенно важна в рамках страны. Другой аспект — это скорость. Мы работаем в стремительно меняющейся обстановке, когда приходится реагировать оперативно», — говорит командующий норвежской армией генерал-майор Ларс Лервик.

Как продолжает автор материала, норвежское правительство возрождает военное присутствие в Финнмарке после сворачивания базировавшихся там армейских подразделений в 1990-х и начале 2000-х годов. В губернии расположен целый ряд стратегических объектов — например, авиабаза Банак в городе Лаксэльв, откуда норвежские ВВС проводят поисково-спасательные операции на территории Финнмарка и архипелага Шпицберген и в других частях Арктики. В 2017 году правительство восстановило территориальную оборону района, а в прошлом году норвежская армия восстановила Порсангерский батальон, в котором, как и в большинстве норвежских воинских частей, служат как профессиональные военные, так и призывники.

Поскольку Финнмарк — очень большой регион, норвежские войска даже с Порсангерским батальоном не в силах постоянно прикрывать его полностью. Корпус морской пехоты США в случае стремительно усугубляющегося кризиса также не сильно поможет, поскольку он базируется в 20 часах езды. В результате гражданское население — жизненно важный ресурс в данных условиях, и именно поэтому в ходе учений армия сотрудничала с ополчением, которое является отдельным родом войск, а также с местными властями.

В Норвегии все отслужившие срочную службу и выбравшие военную карьеру автоматически входят в ополчение своей губернии. Это обеспечивает вооружённым силам постоянный приток молодых, хорошо подготовленных граждан, которые обучены следить за окружением и в случае непредвиденных обстоятельств могут быть призваны в любой момент.

«А случиться может всё что угодно: от метели до — да! — вражеского вторжения. Это сегодня серьёзнейший вызов национальной безопасности: вооружённые силы ни одной страны, даже могущественных США, не могут быть всегда и везде. Благодаря таким учениям вооружённые силы могут научить местных жителей — независимо от того, прошли они военную подготовку или нет, — как заметить, если что-то идёт не так, как действовать в случае серьёзного кризиса и как стать ценным ресурсом в сложившейся ситуации», — заключает автор статьи.