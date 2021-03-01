1+1: украинские работники выстроились в огромную очередь на границе с Польшей

На украинско-польской границе на пропускном переходе Шегини на выходных образовалась огромная очередь. Как передаёт «1+1», люди более пяти часов стояли вплотную друг к другу, в основном без масок. Украинские пограничники говорят, что такие очереди на выходных — это типичное явление, ведь этот погранпереход избирают для пересечения границы трудовые мигранты со всей страны.
Более сотни человек в пешем переходе в Шегини на украинско-польской границе. В субботу фото огромных очередей появилось в соцсети. Люди по пять и более часов стояли вплотную друг к другу, в основном без масок. Украинские пограничники говорят, что такие очереди на пешеходном пункте пропуска на выходных — это типичное явление, ведь его выбирают для пересечения границы работники со всей Украины.
Люди рассказывают: польские пограничники и таможенники всегда тщательно проверяют документы, а во время пандемии их бдительность в разы больше. Кроме того, из-за карантинных ограничений не курсирует поезд до Перемышля*, поэтому люди вынуждены переходить границу пешком. Добавим, в воскресенье к обеду очереди уже не было.
ЯРОСЛАВА МЕЛЬНИК, пресс-секретарь Львовского полигонного отряда:Скопление людей происходит в связи с тем, что это единственный пешеходный пункт пропуска на Западной Украине. Подавляющему большинству людей необходимо попасть в Польшу в понедельник, и они каждый раз выезжают на выходных.
Дата выхода в эфир 01 марта 2021 года.
* Пшемысль, в русском языке в историческом контексте традиционно используется название Перемышль (прим. ИноТВ).
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