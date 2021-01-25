Вести: «всё равно кем и где» — работа за границей становится единственным выходом для украинцев

Эксперты уверены, что в ближайшее время украинцы продолжат массово уезжать на заработки за границу, поскольку после нынешнего локдауна безработных на Украине станет ещё больше. Как пишут «Вести», как только в Европе начнут снимать карантинные ограничения, всё меньше украинцев останется в стране, и трудовая миграция в связи с экономическим кризисом будет только усиливаться.

Только за пять дней сразу после Рождества Украину, по данным Гос­погранслужбы, покинули 150 тыс. человек, большинство из которых — трудовые мигранты. Как предполагают эксперты, в ближайшее время украинцы продолжат массово уезжать на заработки за границу, поскольку после нынешнего локдауна безработных станет ещё больше.

Как отмечает издание, прошлогоднее обещание премьера Дениса Шмыгаля создать полмиллиона рабочих мест осталось лишь обещанием. По официальной статистике Государственного центра занятости, на полмиллиона безработных на Украине по-прежнему в наличии около 45 тыс. рабочих мест. А за весь период карантина почти в три раза увеличилось количество соискателей работы. Руководитель Ирпенского городского центра занятости Петр Левчук рассказал изданию, что проблема состоит в том, что работодатели фактически не принимали на работу сотрудников.

«Сейчас на рынке ощутимый дисбаланс между спросом и предложением. Востребованные слесари-механики, которых мало, могут даже перебирать работой. Но в данный момент на биржу из-за укрупнения районов массово идут белые воротнички — чиновники, бывшие работники райадминистраций, юристы, бухгалтеры, которым сложно или даже нереально подобрать рабочее место. Если ещё закроются ИП, будет ещё проблематичнее. Вакансий не так уж много. Кроме того, в прошлом году практически не работала программа по переквалификации, все средства были направлены на выплату пособий, надеюсь, что в этом году она заработает», — рассказывает «Вестям» Павел Левчук.

По методологии Международной организации труда, украинская безработица за прошлый год составила 9,3% от всего трудоспособного населения в возрасте от 16 до 60 лет, или 1 млн 643 тыс. человек. Если на бирже труда зарегистрированы около 500 тыс., то, следовательно, более миллиона украинцев отправились на заработки за границу.

Самым популярным направлением для украинских работников с учётом закрытия границ из-за пандемии остаётся Польша. Там не только не отказались от украинской рабочей силы, но и почти что утвердили упрощённую процедуру трудоустройства для врачей. Если документ примут, то, по неофициальным оценкам медицинских профсоюзов, уже в первый год Украина лишится до 10% медиков и медработников. Сейчас же в Польшу едут украинцы преимущественно рабочих специальностей.

«Не первый год отправляем в Польшу персонал, предложения есть и будут, и спрос сейчас большой. Конечно, из-за пандемии в прошлом году нашим гражданам выдали почти в два раза меньше польских виз, а движение на украинско-польской границе сократилось втрое. Но в Польше всё равно много предприятий, которые заинтересованы в рабочих руках. Вот даже, чтобы облегчить трудоустройство, с субботы отменили обязательную обсервацию для приезжих. Достаточно иметь отрицательный ПЦР-тест — и можно, не теряя времени, приступить к работе. Этот факт, уверена, увеличит количество желающих поработать в Польше. Кроме того, там обязательная вакцинация от коронавируса, и украинцы, которые приедут по биопаспорту на три месяца, смогут привиться. Вряд ли такая возможность у них будет на Украине», — рассказывает «Вестям» специалист по трудоустройству в Польше Кристина Долинская.

Прогнозы Долинской подтверждают и опрошенные «Вестями» украинцы.

«Я хореограф, преподаватель йоги, фитнес-тренер, но сейчас безработная. Устала перебиваться случайными заработками, особенно сейчас, в карантин. Если раньше ещё были клиенты, то сегодня всё плохо и голодно. Они сами экономят деньги. Живём с мамой на её пенсию. Впервые собираюсь ехать на работу за границу. Всё равно кем и где — лишь бы заработать. Собираюсь в Польшу — язык понятен и недалеко», — рассказывает Жанна из Запорожья.

Мила Малык неделю назад приехала в Германию, несмотря на то что там ужесточили правила для трудовых мигрантов. Нужны только дипломированные специалисты со знанием немецкого.

«Ехала через агентство, которое обещало хороший заработок и много других бонусов, но всё оказалось не так. Слава богу, что у меня здесь есть знакомые, которые помогают трудоустроиться. Больше, чем семь евро в час, никто платить не будет. Жильё — 250 евро, проезд к работе — 50 евро. При этом за жильё и проезд снимают сразу за два месяца — это 600 евро. Неделю надо ждать документы — ID-карту и разрешение на работу, которое стоит 350 евро. Потом неделя бесплатной стажировки, а только затем будут платить», — рассказывает Мила Малык.

Как только страны начнут снимать ограничения, всё меньше украинцев останется в стране, уверен президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

«Сегодня можно точно сказать, что трудовая миграция в связи с экономическим кризисом на Украине будет усиливаться. Сокращение рабочих мест и увеличение безработных станут тем фактором, который будет выталкивать людей на заработки. Это коснётся всего населения Украины, без ограничений по возрасту и профессиям. Ещё до начала карантина, в минувшем году, 60 процентов украинцев от 18 до 30 лет думали о работе за рубежом, а если говорить о населении от 18 до 60 лет — то каждый второй. Продолжается и активная эмиграция украинцев за границу. По данным Евростата, в течение 2019 года нашим людям было выдано 1,3 миллиона видов на жительство в странах ЕС», — говорит «Вестям» Воскобойник.