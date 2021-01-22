DM: «шокирующая» сумма — BBC потратила 1 млн фунтов на защиту от претензий своих же сотрудников

Британская телерадиовещательная корпорация BBC потратила более £1 млн на сторонних юристов в разбирательствах о неравной оплате труда и расовой дискриминации, инициированных собственными сотрудниками, пишет Daily Mail. Глава комитета цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта палаты общин Джереми Найт назвал счёт «шокирующим» и потребовал у государственной корпорации объяснений.

За 3,5 года государственная британская корпорация телерадиовещания BBC потратила более £1 млн на урегулирование судебных претензий в сфере неравной оплаты труда и расовой дискриминации, выдвинутых её же собственными сотрудниками, сообщает Daily Mail.

Как стало известно из письма, направленного компанией Комитету цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта палаты общин, с июля 2017 года по декабрь 2020-го нанятые BBC сторонние адвокаты посвятили упомянутым делам 2688 часов и выставили счёт в общей сложности на сумму £1 121 652. И это притом, что у корпорации в штате числятся собственные юристы. Указанная сумма не включает оплату за текущие разбирательства.

Глава парламентского комитета Джулиан Найт, который подал запрос на раскрытие информации о выплатах BBC, назвал полученные данные «невероятными» и потребовал объяснений. По его словам, деньги, которые могли бы быть использованы для создания программ, вместо этого «пошли на зарплаты юристам».

При этом, как отмечает издание, компания не раскрыла данные о дополнительных тратах на своих штатных юристов, задействованных в разбирательствах о неравной оплате труда и расовой дискриминации, но признала, что её сотрудники потратили на эти дела более 2400 рабочих часов.

Daily Mail напоминает, что проблема неравной оплаты труда — источник довольно громких скандалов, связанных с BBC. Так, в прошлом году журналистка Самира Ахмед выиграла подобное дело. Орган по рассмотрению индивидуальных трудовых споров признал, что заявительнице, работающей в программе Newswatch, должны были платить столько же, сколько и её коллеге-мужчине Джереми Вайну из передачи Points Of View. В январе прошлого года телеведущая Сара Монтаги подтвердила, что BBC выплатила ей £400 тыс. по условиям соглашения, к которому стороны пришли в ходе разбирательства по претензии о неравной оплате труда.

Джулиан Найт посчитал счёт сторонних юристов государственной компании «шокирующим»: «Просто невероятно, как BBC потратила более 1 миллиона фунтов стерлингов из денег, предоставляемых плательщиками лицензионного сбора, чтобы отбиться от претензий, выдвинутых её же собственными сотрудниками. Раскрытые данные не слишком соответствуют заявлениям BBC об эффективности затрат на неё. Компания должна обстоятельно объяснить, как она допустила, что её расходы на юридические услуги поднялись до такого уровня».

В своём комментарии представитель BBC заявил: «Эти дела очень сложные, поэтому заниматься ими должны были квалифицированные профессиональны — в том числе и чтобы обеспечить честность процесса».