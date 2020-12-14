Le Monde: мэрию Парижа оштрафовали за избыток женщин в руководстве

Мэрия Парижа должна заплатить штраф за назначение на руководящие посты непропорционального количества мужчин и женщин, сообщает Le Monde. Как передаёт издание, в 2018 году на должности директоров и заместителей директоров были назначены 11 женщин и 5 мужчин. При этом представители мэрии настаивают, что всего лишь стремились к ликвидации гендерной несправедливости.

В мэрии Парижа на руководящие посты назначается слишком много женщин — такой неожиданный упрёк поступил команде мэра Анны Идальго от правительства, сообщает Le Monde. За порицанием последовали санкции: за отсутствие баланса в продвижении мужчин и женщин столичная мэрия должна заплатить штраф в размере €90 тыс. за 2018 год.

Как напоминает издание, в 2018 году мэрия Парижа назначила 16 новых директоров и заместителей директоров на открывшиеся позиции. Среди них оказалось 11 женщин и всего 5 мужчин. «Столь большое количество в значительной степени способствует феминизации высшего и среднего руководства» города, признало Министерство гражданской службы, подводя ежегодный итог мер, принимаемых для создания гендерного баланса в назначениях. «Это, однако, приводит к несоблюдению законной цели, состоящей в назначении 40 процентов представителей каждого пола на эти позиции», — добавило ведомство. Отсюда и финансовая ответственность, поясняет газета.

Как отмечает Le Monde, ситуация, в которой мэрию наказывают за усилия по изменению гендерного баланса на руководящих постах, вызывает у многих удивление. «Парадоксально обвинять нас в назначениях, позволяющих нагнать то отставание, которое у нас было», — замечает заместитель Анны Идальго Антуан Гильу, отвечающий за кадровые назначения.

Тем не менее эта любопытная ситуация не продлится долго. Закон о преобразовании государственной службы, принятый в августе 2019 года, предусматривает освобождение от штрафов для работодателей, назначающих на новые посты непропорциональное число мужчин или женщин, если это не приводит к дисбалансу на позициях этой категории в целом. Это как раз случай мэрии Парижа, в которой 47% женщин-руководителей высшего звена. Однако новое положение вступило в силу только в июне 2020 года — слишком поздно, чтобы избежать штрафа за 2018 год, подчёркивает Le Monde.



В настоящее время мэрия намерена продолжать усилия по формированию более сбалансированного кадрового состава, сообщает издание. В частности, речь идёт об увеличении доли женщин на рабочих местах, традиционно занимаемых мужчинами. Несмотря на то что в городской администрации трудится 56% женщин, среди инженеров технических служб их по-прежнему не более 40%, а среди мусорщиков — около 5%. Цель также состоит в сокращении разрыва в оплате труда. Среди городских чиновников женщины по-прежнему зарабатывают на 6% меньше, чем их коллеги-мужчины. Кроме того, в первом квартале 2021 года планируется запустить программу под названием «Париж — инклюзивный работодатель».