DM: «Оскар» за наличие меньшинств — американская киноакадемия изменила требования к «Лучшему фильму»

Американская академия киноискусств объявила о новых правилах, которые придётся соблюдать авторам картин, претендующих на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм». По замыслу организаторов, предлагаемые ими изменения помогут бороться с притеснениями расовых, этнических и сексуальных меньшинств, а также женщин в индустрии, сообщает Daily Mail.

Американская академия киноискусств ввела новые стандарты, которых должны придерживаться авторы картин, претендующих на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм». Новые правила направлены для продвижения расово-этнического разнообразия, поддержки сексуальных меньшинств и женщин, сообщает Daily Mail.

«Рамки должны расширяться, чтобы отражать разнообразие населения мира. Необходимо учитывать как тех, кто участвует в создании фильмов, так и аудиторию, которая с ними взаимодействует», — отметили в своём совместном заявлении руководители академии Дэвид Рубин и Дон Хадсон.

«Академия стремится сыграть жизненно важную роль в том, чтобы помочь воплотить эту идею в жизнь. Мы считаем, что эти стандарты инклюзивности станут катализатором долгосрочных и существенных изменений в нашей отрасли», — добавили они.

Первый стандарт уделяет основное внимание «экранному изображению, темам и повествованиям». Главную или одну из ведущих ролей второго плана должны играть представители определённой расовой или этнической группы, как вариант афро- или латиноамериканцы.

Съёмочная группа обязана включать не менее 30% женщин, представителей меньшинств, в том числе ЛГБТ, или людей с ограниченными возможностями. Вокруг этих же групп должен строиться основной сюжет или тема картины.

Второй стандарт касается творческого и технического персонала, к составу которого предъявляются аналогичные требования. В эту категорию среди прочего входят режиссёры, сценаристы, композиторы, гримёры, художники по костюмам и декорациям, редакторы и продюсеры

Третий критерий требует привлекать к работе над картиной стажёров и практикантов из перечисленных «недостаточно представленных» групп. Четвёртый пункт новых правил киноакадемии распространяется на маркетологов, кинопрокатчиков и специалистов по связям с общественностью.

К 2024 году претенденты на «Лучший фильм» обязаны будут соответствовать как минимум двум из четырёх предложенных стандартов. Картины в других категориях, включая анимационное, документальное и международное кино, «будут рассматриваться отдельно», обращает внимание Daily Mail.





Комментарии читателей на сайте DailyMail:

Lajitas: А вы помните, когда «Оскар» был посвящён кино?

midrarestake: Остановите мир, я хочу сойти. Это нелепо!

straightshooter: То есть, с точки зрения рейтингов, они забивают последний гвоздь в крышку гроба.

maroon vee: Почему сразу не начать раздавать награды всем? Ведь так намного проще!

coleman914: Просто снимайте фильмы, которые хочет видеть публика, и забудьте о

политкорректности. Настоящие победители — это те, кто лидирует в прокате, а не те, кто получает дурацкую статуэтку.

Carpet Shark: Перестал смотреть церемонии вручения «Оскар», когда они начали приплетать политическую повестку. Я уже давно не смотрю их. Фильмы становятся всё хуже. Теперь смотреть на то, как сохнет краска, гораздо интереснее.