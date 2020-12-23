24 канал: в Финляндии осудили мошенников, которые делали из украинцев румын

20:11
«Авангард» уступил «Барысу» в матче КХЛ
Омский «Авангард» потерпел поражение от «Барыса» из Нур-Султана в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
20:05
TN: в Аргентине одобрили применение российской вакцины «Спутник V»
В Аргентине контролирующие органы одобрили экстренное использование российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V».
19:58
Губерниев отреагировал на самоподготовку Логинова перед январскими этапами КМ
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал решение российского биатлониста Александра Логинова остаться на самоподготовке перед январскими этапами Кубка мира.
19:52
Власти Петербурга рассказали о коечном фонде для пациентов с COVID-19
Резерв коек для больных коронавирусом в Санкт-Петербурге достаточен, заявила в эфире телеканала «Санкт-Петербург» начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи городского Комитета по здравоохранению Лариса Соловьёва.
19:43
Лилиан Тюрам признался, что был шокирован поведением сына в матче Бундеслиги
Чемпион мира и Европы по футболу в составе сборной Франции Лилиан Тюрам прокомментировал дисквалификацию своего сына Маркуса, выступающего за «Боруссию» из Мёнхенгладбаха, за плевок в защитника «Хоффенхайма» Штефана Поша в матче 13-го тура Бундеслиги.
19:43
В Молдавии за сутки выявили более 1200 случаев коронавируса
В Молдавии за сутки подтвердили 1282 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, общее число пациентов с COVID-19 достигло 138 213.
19:30
В Балтиморе при взрыве в офисном здании пострадали десять человек
Десять человек доставлены в больницу после взрыва в многоэтажном офисном здании в американском городе Балтимор, штат Мэриленд.
19:24
Клебо назвал главной целью в сезоне не заболеть коронавирусом
Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо заявил, что главной целью на этот сезон остаётся не заболеть коронавирусной инфекцией.
19:18
США ввели визовые ограничения против 39 лиц из Белоруссии
Соединённые Штаты ввели визовые ограничения в отношении 39 лиц, которые якобы причастны к «подрыву демократии» в Белоруссии.
19:16
В Кировской области прокомментировали ситуацию с распространением COVID-19
В Кировской области прокомментировали ситуацию с распространением COVID-19 за последние сутки, выявлено 248 новых случаев.
19:15
Минздрав Британии объявил об ужесточении ограничений из-за COVID-19
На большей территории юго-восточной части Англии вводятся жёсткие ограничения в связи с растущим числом новых случаев заболевания новой разновидностью коронавирусной инфекции COVID-19.
19:04
РФПИ оценил прекращение набора добровольцев для испытаний «Спутник V»
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев поприветствовал решение Минздрава России о прекращении набора волонтёров для клинических испытаний вакцины от коронавируса «Спутник V».
19:03
Канада разрешила использование вакцины от коронавируса Moderna
Министерство здравоохранения Канады выдало разрешение на использование в стране вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной американской компанией Moderna.
19:00
Логинов будет самостоятельно готовиться перед январскими этапами КМ по биатлону
Российский биатлонист Александр Логинов принял решение остаться на самоподготовке в преддверии январских этапов сезона Кубка мира.
18:58
В Кемеровской области 31 декабря объявили выходным днём
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв объявил 31 декабря выходным днём для сотрудников исполнительных органов государственной власти.
18:51
Коломейцев рассказал, о поведении Денисова в «Локомотиве»
Бывший полузащитник московского «Локомотива» Александр Коломейцев рассказал, как вёл себя в команде Игорь Денисов, которого считают замкнутым человеком.
18:48
Сахалинская область получила партию вакцины от коронавируса «Спутник V»
Сахалинская область получила очередную партию вакцины от COVID-19 «Спутник V».
18:44
В Британии выявили ещё один новый тип коронавируса
В Великобритании выявлен ещё один новый тип коронавирусной инфекции COVID-19, завезённый из Южно-Африканской Республики, сообщил министр здравоохранения королевства Мэтт Хэнкок.
18:44
В Марий Эл решили сделать 31 декабря выходным днём
Власти Марий Эл, которые планировали оставить 31 декабря рабочим днём, объявят этот день выходным по рекомендации российского президента Владимира Путина.
18:39
СМИ: Кикнадзе доработает на посту гендиректора «Локомотива» до конца года
Генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе доработает в своей должности до конца 2020 года.
18:33
Бывший мэр Екатеринбурга назначен замгубернатора Свердловской области
Экс-мэра Екатеринбурга Александра Высокинского назначили заместителем губернатора Свердловской области. Об этом сообщили в региональном департаменте информационной политики.
18:31
США ввели новые санкции против Белоруссии
США ввели новые санкции в отношении ряда организаций и официальных лиц Белоруссии, под них в том числе подпал первый заместитель главы МВД страны Геннадий Казакевич. Об этом говорится на сайте Минфина США.
18:30
Акинфеев опроверг слухи о своём выдвижении на выборы в Госдуму от «Единой России»
Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев отреагировал на новость, согласно которой он включён в список партии «Единая Россия» в качестве кандидата на выборы в Государственную думу в 2021 году.
18:28
Попова прокомментировала ситуацию с британским штаммом коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия примет решение о дальнейших мерах по ситуации с новым штаммом коронавируса в Великобритании, когда будет полное понимание ситуации.
18:21
Губернатор Орловской области вакцинировался от коронавируса
Губернатор Орловской области Денис Паслер в ходе ежегодной пресс-конференции подтвердил, что вакцинировался от коронавирусной инфекции COVID-19.
18:17
Штырков высказался о возможном бое между Исмаиловым и Шлеменко
Российский боец смешанного стиля Иван Штырков дал прогноз на возможный поединок между соотечественниками Магомедом Исмаиловым и Александром Шлеменко.
18:14
Лавров и глава МИД Армении обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе
Министры иностранных дел России и Армении Сергей Лавров и Ара Айвазян провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили реализацию трёхстороннего заявления от 9 ноября по ситуации в Нагорном Карабахе.
18:06
Суд приговорил к двум годам условно депутата Галямину за нарушения на митингах
Тверской суд Москвы приговорил к двум годам условного срока муниципального депутата Юлию Галямину за неоднократные нарушения при проведении публичных акций. Об этом сообщает РИА Новости.
18:04
Нурмагомедов: я растерзал всех, 29 — 0
Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал пост в социальной сети Instagram, в котором обратился к своим подписчикам.
17:59
Экс-футболист «Локомотива» Коломейцев признался, что было непросто работать с Сёминым
Экс-полузащитник московского «Локомотива» Александр Коломейцев рассказал о трудностях работы с бывшим главным тренером команды Юрием Сёминым.
17:59
Роспотребнадзор призвал снизить число участников мероприятий на улице
Роспотребнадзор рекомендует сократить до 50 количество участников массовых мероприятий на улице, сообщила глава ведомства Анна Попова в ходе брифинга по ситуации с коронавирусом.
17:57
МИД передал подаренную Лаврову икону в посольство Боснии и Герцеговины
Российская сторона передала икону, подаренную министру иностранных дел России Сергею Лаврову, в посольство Боснии и Герцеговины в Москве.
17:53
Попова сообщила о замедлении роста заболеваемости коронавирусом в России
В России наблюдается замедление роста числа случаев COVID-19. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
17:48
СМИ: Кикнадзе попрощался с «Локомотивом»
Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе на плановом совещании клуба объявил о своём уходе.
17:45
Путин предложил утвердить критерии эффективности работы глав регионов
Российский лидер Владимир Путин предложил в ближайшее время утвердить критерии оценки эффективности деятельности высших должностных лиц органов исполнительной власти субъектов России.
17:40
В Совфеде поддержали идею сделать 31 декабря выходным днём
Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал RT призыв президента России Владимира Путина к регионам сделать 31 декабря выходным днём.
17:37
Футболист сборной Англии дисквалифицирован до марта за игру на ставках
Защитник мадридского «Атлетико» и сборной Англии по футболу Киран Триппьер отстранён на десять недель за нарушение правил о ставках.
17:27
В Ялте и Симферополе развернут госпитали МО для борьбы с коронавирусом
В Ялте и Симферополе в ближайшее время будут развёрнуты госпитали Минобороны России для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщил российский президент Владимир Путин.
17:26
Суд отклонил жалобу «Газпрома» по решению о цене газа для Польши
Суд в Стокгольме отклонил апелляцию «Газпрома» на решение арбитража о цене газа, поставляемого в Польшу.
17:24
СМИ: Заместитель гендиректора РЖД претендует на место Мещерякова в «Локомотиве»
Заместитель генерального директора РЖД Александр Плутник является одним из кандидатов на должность главы совета директоров московского футбольного клуба «Локомотив».
17:15
Менеджер Поветкина рассказал о тренировках боксёра после выздоровления от COVID-19
Дмитрий Иванов, менеджер российского боксёра Александра Поветкина, рассказал о состоянии своего клиента после выздоровления от коронавирусной инфекции.
17:09
Путин поддержал идею переезда Госдумы в новый комплекс зданий
Российский лидер Владимир Путин во время заседания Госсовета и Совета по нацпроектам поддержал идею переезда Госдумы в новый комплекс зданий.
17:08
В Воронежской области возбудили дело из-за жёсткой посадки вертолёта
В Воронежской области возбуждено уголовное дело из-за жёсткой посадки частного вертолёта в Рамонском районе, в результате которой тяжело пострадали два человека. Об этом сообщила представитель Московского межрегионального следственного главка на транспорте СК России Елена Марковская.
17:06
Путин спрогнозировал будущие отношения России с США
Президент России Владимир Путин рассказал, какими будут отношения России с США при президентстве Джо Байдена.
17:04
СМИ: Акинфеев включён в список кандидатов на выборы в Госдуму
Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев включён в список партии «Единая Россия» в качестве кандидата на выборы в Государственную думу в 2021 году.
16:55
В Haas объявили, что Мазепин не лишится места в команде из-за скандального видео
Пресс-служба команды «Формулы-1» Haas опровергла слухи о том, что российский пилот Никита Мазепин может лишиться места в коллективе из-за скандального видео с участником команды.
16:54
Премьер Франции завершает самоизоляцию
Премьер-министр Франции Жан Кастекс завершает режим самоизоляции после получения очередного отрицательного теста на коронавирусную инфекцию COVID-19.
16:53
Путин поручил удвоить выплаты медикам за борьбу с COVID-19 в праздники
Президент России Владимир Путин поручил удвоить специальные выплаты медицинскому персоналу, работающему в новогодние праздники с коронавирусными пациентами.
16:47
Украина может прекратить вывоз в Россию отработавшего ядерного топлива
Украинская сторона с 2021 года планирует прекратить вывоз отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) в Россию. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба компании «Энергоатом».
16:44
Дацик показал свою физическую форму перед боем с экс-соперником Емельяненко
Российский боец смешанного стиля Вячеслав Дацик показал, как готовится к поединку с бразильцем Зулузиньо.