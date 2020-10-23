СТРАНА: более полумиллиона украинцев оказались польскими налогоплательщиками

По данным польского Управления социального страхования, 75% всех иностранцев, которые платят налоги в Польше, — украинцы. Как пишет «СТРАНА», всего в Польше проживают около 1,3 млн украинцев, полмиллиона из которых платят налоги в польский бюджет.

Более полумиллиона украинцев платят налоги в Польше, будучи самой большой национальной группой в стране. Всего в Польше живет около 1,3 млн украинцев. Как пишет «СТРАНА», об этом рассказала глава Управления социального страхования Польши Гертруда Усцинска.

«Анализируя новейшую информацию, мы видим, что ситуация стабилизировалась. В сентябре мы превысили показатель с февраля, значительно наверстали упущенное, а это положительная информация для Управления социального страхования и рынка труда», — рассказала она.

Так, 75% всех иностранцев, которые платят налоги в Польше, — украинцы. Общее число таких людей выросло с августа на 31 тыс. человек. По сравнению с ситуацией на момент начала пандемии количество иностранцев-налогоплательщиков выросло на 19 тыс. человек.