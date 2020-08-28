Вести: украинцы рвутся за границу на заработки

Украинцы готовятся к карантинной осени и активно ищут работу с хорошим и стабильным заработком за границей. Как пишут «Вести», миграционные настроения будут только усиливаться, поскольку отечественные работодатели не так быстро восстанавливаются, как этого бы хотелось.

Украинцы атакуют агентства по трудоустройству за границей, готовясь к нелегкой карантинной осени. Как пишут «Вести», эксперты уверены что миграционные настроения будут только усиливаться, поскольку отечественные работодатели хоть и восстанавливаются после карантина, но не так быстро, как хотелось бы.

«У нас в день поступает по 20–30 заявок на работу в Польше, Чехии. Интересуются также Германией, Великобританией и другими европейскими странами», — рассказывает журналистам менеджер одного из агентств по трудоустройству за границей Светлана Марганец. Она говорит, в последнее время число желающих уехать резко возросло.

«Из года в год к осени украинцы активизируются, так как огородно-заготовительный период заканчивается и дома их ничего не держит. Люди ищут работу с хорошим и стабильным заработком», — отметила Светлана Марганец.

Согласно статистике, каждый второй украинский трудовой мигрант работает за границей до трёх месяцев, 25% — до полугода, а на срок более года остаётся 4%.

«Сегодня за рубежом трудятся 3–5 млн человек. Украинцы стараются попасть не на сезонные сельхозработы, а на предприятия и заниматься, например, упаковкой товаров, стоять на линии по сборке, скажем, холодильников. Уверен, что с завершением лета из-за границы повально возвращаться на Украину не будут. Более того, экономическая ситуация в стране способствует тому, что миграционные настроения только растут», — рассказывает «Вестям» президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

Однако карантинный сезон оказался для трудовых мигрантов далеко не самым прибыльным. И хотя некоторые с большим трудом вырывались за границу, в лучшем случае выходили в ноль — возвращали затраты, связанные с поездкой.

«Был в Финляндии на ягодах. Вернулся, если так можно сказать, ни с чем. Заработки — €700–800 в месяц чистыми за довольно тяжелый труд. Можно и прогореть, то есть в ноль выйти, можно еле отбить проезд/проживание/питание. Единицы зашибают хорошие деньги. При мне максимум был €4500 за три месяца. Согласитесь, €700–800 в месяц можно заработать и на Украине, далеко не выезжая. Вот сейчас ищу работу», — рассказывает «Вестям» Владимир Сирош из Харькова.

Совсем не повезло украинцам, которые рассчитывали заработать летом на юге страны. Из-за карантинных ограничений многие базы отдыха отказались от развлечений, куда в основном привлекали работников.

«Я каждый год летом ездил в Скадовск, где на одной из баз отдыха работал массовиком. Не так, чтобы был большой заработок — 8 тысяч в месяц, но бесплатное проживание, завтрак за счет заведения и море это компенсировали. В этом году мне отказали — сказали, что не до развлечений. Пришлось устраиваться официантом в городе», — рассказывает херсонец Влади­слав Хохлов.

Люди, которые обычно трудились на сезонных работах, в этом году переключились на сферу продаж, транспорта или логистики: пошли в курьеры, перевозчики, рассказывает «Вестям» руководитель экспертно-аналитического центра кадрового портала grc.ua Юлия Дрожжина.

«В первой половине лета в стране начало появляться больше вакансий по сравнению с печальным периодом марта-мая. Рынок труда оживился, на 47% увеличилось количество предложений. Если не будет второй волны, то всё может прийти в нормальное русло», — говорит Дрожжина.

Например, сегодня опять же востребованы продавцы, менеджеры по работе с клиентами, также ищут маркетологов и пиарщиков. Но есть и плохие новости.

«Сегодня пошла новая тенденция — многие компании оптимизируют бюджет и ищут на одну зарплату людей, которые будут выполнять сразу несколько функциональных обязанностей. В то же время зарплаты особо не выросли. Все повышения рассматриваются в индивидуальном порядке в зависимости от конкретного специалиста, а не в целом по отрасли. Ожидали, что в конце лета зарплаты повысятся на 20%, но этого не произошло», — говорит Юлия Дрожжина.