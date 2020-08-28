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Вести: украинцы рвутся за границу на заработки

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Украинцы готовятся к карантинной осени и активно ищут работу с хорошим и стабильным заработком за границей. Как пишут «Вести», миграционные настроения будут только усиливаться, поскольку отечественные работодатели не так быстро восстанавливаются, как этого бы хотелось.
Вести: украинцы рвутся за границу на заработки
Reuters

Украинцы атакуют агентства по трудоустройству за границей, готовясь к нелегкой карантинной осени. Как пишут «Вести», эксперты уверены что миграционные настроения будут только усиливаться, поскольку отечественные работодатели хоть и восстанавливаются после карантина, но не так быстро, как хотелось бы.

«У нас в день поступает по 20–30 заявок на работу в Польше, Чехии. Интересуются также Германией, Великобританией и другими европейскими странами», — рассказывает журналистам менеджер одного из агентств по трудоустройству за границей Светлана Марганец. Она говорит, в последнее время число желающих уехать резко возросло.
 
«Из года в год к осени украинцы активизируются, так как огородно-заготовительный период заканчивается и дома их ничего не держит. Люди ищут работу с хорошим и стабильным заработком», — отметила Светлана Марганец.
 
Согласно статистике, каждый второй украинский трудовой мигрант работает за границей до трёх месяцев, 25% — до полугода, а на срок более года остаётся 4%. 
 
«Сегодня за рубежом трудятся 3–5 млн человек. Украинцы стараются попасть не на сезонные сельхозработы, а на предприятия и заниматься, например, упаковкой товаров, стоять на линии по сборке, скажем, холодильников. Уверен, что с завершением лета из-за границы повально возвращаться на Украину не будут. Более того, экономическая ситуация в стране способствует тому, что миграционные настроения только растут», — рассказывает «Вестям» президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник. 
 
Однако карантинный сезон оказался для трудовых мигрантов далеко не самым прибыльным. И хотя некоторые с большим трудом вырывались за границу, в лучшем случае выходили в ноль — возвращали затраты, связанные с поездкой.
 
«Был в Финляндии на ягодах. Вернулся, если так можно сказать, ни с чем. Заработки — €700–800 в месяц чистыми за довольно тяжелый труд. Можно и прогореть, то есть в ноль выйти, можно еле отбить проезд/проживание/питание. Единицы зашибают хорошие деньги. При мне максимум был €4500 за три месяца. Согласитесь, €700–800 в месяц можно заработать и на Украине, далеко не выезжая. Вот сейчас ищу работу», — рассказывает «Вестям» Владимир Сирош из Харькова.
 
Совсем не повезло украинцам, которые рассчитывали заработать летом на юге страны. Из-за карантинных ограничений многие базы отдыха отказались от развлечений, куда в основном привлекали работников.
 
«Я каждый год летом ездил в Скадовск, где на одной из баз отдыха работал массовиком. Не так, чтобы был большой заработок — 8 тысяч в месяц, но бесплатное проживание, завтрак за счет заведения и море это компенсировали. В этом году мне отказали — сказали, что не до развлечений. Пришлось устраиваться официантом в городе», — рассказывает херсонец Влади­слав Хохлов.
 
Люди, которые обычно трудились на сезонных работах, в этом году переключились на сферу продаж, транспорта или логистики: пошли в курьеры, перевозчики, рассказывает «Вестям» руководитель экспертно-аналитического центра кадрового портала grc.ua Юлия Дрожжина.
 
«В первой половине лета в стране начало появляться больше вакансий по сравнению с печальным периодом марта-мая. Рынок труда оживился, на 47% увеличилось количество предложений. Если не будет второй волны, то всё может прийти в нормальное русло», — говорит Дрожжина.
 
Например, сегодня опять же востребованы продавцы, менеджеры по работе с клиентами, также ищут маркетологов и пиарщиков. Но есть и плохие новости. 
 
«Сегодня пошла новая тенденция — многие компании оптимизируют бюджет и ищут на одну зарплату людей, которые будут выполнять сразу несколько функциональных обязанностей. В то же время зарплаты особо не выросли. Все повышения рассматриваются в индивидуальном порядке в зависимости от конкретного специалиста, а не в целом по отрасли. Ожидали, что в конце лета зарплаты повысятся на 20%, но этого не произошло», — говорит Юлия Дрожжина.
 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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