112: на Украине появятся инженерки, станочницы и социологини

В кадровой документации на Украине теперь разрешено использовать феминитивы. Как пишет «112 Украина», в приказе Министерства экономики говорится, что согласно потребности пользователя, при внесении записи о названии работ в кадровую документацию отдельного сотрудника, профессиональные названия работ могут быть адаптированы для обозначения женского пола гражданина, который выполняет эти работы.
На Украине разрешили использовать феминитивы в кадровой документации. Как передаёт «112 Украина», об этом сказано в приказе Министерства экономики, опубликованном на сайте ведомства.
«В КП профессиональные названия работ приводятся в мужском роде, кроме названий, которые используются исключительно в женском роде (экономка, нянька, горничная, сестра-хозяйка, швея).
Согласно потребности пользователя, при внесении записи о названии работ в кадровую документацию отдельного сотрудника, профессиональные названия работ могут быть адаптированы для обозначения женского пола гражданина, который выполняет эти работы. Например, инженер — инженерка, станочник широкого профиля — станочница широкого профиля, социолог — социологиня», — сказано в приказе.
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