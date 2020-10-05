Эксперт: Польша превратилась в насос по выкачке кадров из Украины

Поскольку власти не могут выполнить свои социально-экономические обязательства, украинцам приходится вливаться в многочисленные ряды трудовых мигрантов и развивать экономику других стран, например, Польши. Как пишет эксперт в области экономики и финансов, директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров в заметке для портала «Главред», масштабная миграция с Украины привела к увеличению темпов роста экономики Польши, уменьшила уровень безработицы и увеличила предложение рабочей силы в стране на 5%.
Украинские депутаты перекладывают свои социально-экономические обязательства на местных работодателей, которые в условиях коронакризиса с ними вряд ли могут справиться, поэтому украинцам, чтобы прокормить свои семьи, приходится вливаться в многочисленные ряды трудовых мигрантов, которые сейчас, например, работают в Польше. В связи с этим директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров приводит в статье для портала «Главред» интересную статистику, опубликованную Нацбанком Польши.
Согласно официальной информации, среднегодовое количество украинских трудовых мигрантов, работающих в Польше, достигает 800 тыс. человек. При этом глава МИД Польши сообщал, что на территории его страны работает до 2 млн украинцев.
Кроме того, масштабная миграция с Украины в Польшу привела к увеличению темпов роста экономики Польши на 0,3%—0,9% ежегодно.
Также стало известно, что украинцы работают на 20% всех польских компаний, и около 450 тыс. украинских трудовых мигрантов платят в Польше социальные взносы.
При этом трудовые мигранты с Украины уменьшили уровень безработицы в Польше и увеличили предложение рабочей силы в стране на 5%.
«В заключение только один вопрос: политику какого государства реализует у нас в стране кабинет министров Шмыгаля, клятвенно обещавший создать в текущем 2020 году 500 тысяч новых рабочих мест на Украине, но ничего для этого не сделав?» — задаётся вопросом Гончаров.
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