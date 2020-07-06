Libération: «относятся как к рабам» — сборщиков винограда во Франции заставляли работать в невыносимых условиях

Начавшийся на прошлой неделе в Реймсе судебный процесс приподнял завесу тайны над условиями труда сборщиков винограда — нелегальных мигрантов, эксплуатируемых субподрядчиками крупных домов шампанских вин, сообщает Libération. При этом, сами производители шампанского, получающие прибыль от работы нелегалов, привлечены к ответственности не были, подчёркивает издание.

В ходе процесса, «потрясшего маленький мир Шампани», несколько компаний были обвинены в участии в обширной сети по привлечению нелегальных работников к сбору урожая в августе 2018 года. При этом, по свидетельствам, около сотни нелегалов, в основном выходцев из Афганистана и Африки, эксплуатировались в условиях, близких к «рабству».

Как поясняет газета, большинство нелегальных мигрантов получили через знакомых информацию о том, что некая дама ищет рабочих для сбора винограда на виноградниках Шампани: оплата €10 в час, оплата в гостиничном номере и питание включено, однако требуется внести взнос в размере €25. При этом всем был обещан трудовой договор, ценный для улучшения условий жизни во Франции. Однако после путешествия в багажнике фургона и прибытия на место, работники быстро разочаровывались: вместо обещанного двухместного гостиничного номера им приходилось спать на полу в грязных переполненных помещениях. Чтобы иметь возможность выспаться, многие предпочитали размещаться прямо в винных погребах.

Как отметили в своём рапорте прибывшие с проверкой жандармы, «на первом этаже, вблизи санитарных помещений царит нестерпимый запах». Работников в Доланкуре поселили прямо в давильне. Именно там в августе 2018 года завязался спор между 48 рабочими и шриланкийским управляющим компании Rajviti по поводу условий труда и проживания сборщиков винограда, в ходе которого жена управляющего решила вызвать жандармов. Однако прибывшие на место правоохранители, увидев нелегалов и место их проживания, составили протокол о подозрении на жестокое обращение. После того, как спустя несколько дней в жандармерию позвонили уже сами афганские рабочие, не спавшие несколько дней, было начато расследование и проведены проверки в других местах проживания сборщиков винограда.

Из допросов работников следователи узнали о почти невыносимых условиях их труда: подъём в 5 утра, начало работы в 7 и рабочий день до 20-22 часов с коротким перерывом. По словам сборщиков, из напитков на весь день им выдавалась всего одна бутылка колы без стаканчиков, а еды приходилось ждать до часа ночи. В результате многие засыпали на пустой желудок. «Тяжелее всего была усталость. У нас болело всё: спина, руки, но главное — мы мало спали», - свидетельствовали суданцы Ибрагим, Ахмед и Мустафа впервый день слушаний, добавляя, что отношение к ним напоминало «отношение хозяина к рабу». «Даже контрабандисты относились к нам лучше», — подтверждает ещё один работник. По словам мигрантов, им не разрешалось покидать места проживания, а если они снимали их на камеру, их телефоны конфисковывались.

Как передаёт газета, всего на скамье подсудимых оказались шесть руководителей винодельческих компаний. Шриланкийское руководство компании Rajviti было обвинено в торговле людьми, предоставлении уязвимым лицам недостойных условий проживания и найме иностранных работников без разрешения на трудовую деятельность.

Как подчёркивает издание, эксплуатация нелегалов — часть системы из трёх уровней субподрядчиков, используемой винодельческими компаниями — иногда самыми престижными — для сбора урожая. Как выяснило следствие, у одного из посредников был подписан договор на оказание услуг с домом «Вдова Клико». В 2019 году в офисе предприятия прошёл обыск, однако компания не была привлечена к ответственности, хотя один на одного из сотрудников было заведено дело в личном качестве.

При этом, как отмечает адвокат Комитета по борьбе с современным рабством Ме Бузаида, хотя приводят в действие масштабную систему эксплуатации отдельные лица, эта экономическая система приносит выгоду тем, кто находится на вершине цепи.

Как сообщается, компания Rajviti получила контракт на выполнение работ, благодаря предложению удивительно низкой по сравнению с конкурентами цены: €0,45 за килограмм собранного винограда. Чтобы обеспечить такую стоимость работ, необходимо было где-то снижать издержки, и делалось это за счёт рабочей силы, считает Аннабель Канзиан из Комитета по борьбе с современным рабством, выступившим в роли истца.

В четверг вечером, в конце второго дня слушаний прокурор потребовал приговорить к 2 годам тюрьмы шриланкийца, его жену — к 3 годам и штрафу в размере €250 тыс. Для других подследственных обвинение запросило наказание от 6 месяцев условно до 1 года строгого заключения.