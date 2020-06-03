Le Figaro: в период карантина через Ла-Манш перебралось рекордное число нелегалов

В апреле 2020 года из Франции в Англию через Ла-Манш удалось перебраться рекордному числу нелегальных мигрантов на надувных лодках, передаёт Le Figaro. По словам французских таможенников, это объясняется, в том числе, большей свободой, которую получили организаторы перевозок в период карантина во Франции. Как подчёркивает издание, число желающих отправиться через пролив на импровизированном судне остаётся как никогда высоким, несмотря на опасность такого путешествия.

Феномен пересечения Ла-Манша нелегальными мигрантами на надувных лодках достиг невиданных масштабов, сообщает Le Figaro. По данным пограничной полиции, апрель побил в этом отношении все рекорды: 550 человек на 41 импровизированном судне успешно добрались до Великобритании, а ещё 506 были задержаны на побережье Кале до того, как им удалось выйти в море.

Как отмечает издание, после зимнего «штиля», когда пролив пересекли всего 7 небольших лодок, траффик серьёзно возрос в марте. По словам начальника службы Пограничной полиции Жан-Филиппа Наона, этот рост объясняется несколькими факторами: во-первых, исключительными погодными условиями, во-вторых, сокращением возможностей добраться из Франции в Англию другим способом (через тоннель или паромом) из-за кризиса в области здравоохранения, а в-третьих, режимом самоизоляции, из-за которого полиция получала меньше сигналов от местных жителей о подозрительной активности на побережье. Кроме того, перевозчикам легко удавалось опознать патрульные машины в редко проезжающих по побережью автомобилях.

Тем не менее это не помешало правоохранительным органам наращивать силы и продемонстрировать обнадёживающие результаты в борьбе против незаконных перевозчиков мигрантов, подчёркивает газета. По словам Наона, с осени прошлого года в борьбе с торговлей людьми задействуются все подразделения полиции и жандармерии: военные блокируют береговую линию, в муниципалитетах Кале и Дюнкерка, где расположены лагеря беженцев, усилены меры безопасности, а 1200 сотрудников Пограничной полиции выслеживают перевозчиков и их боссов. Кроме того, французские и британские правоохранительные органы обмениваются информацией, а мигрантов по прибытии в Великобританию детально расспрашивают о том, как именно они добирались до места, что делает борьбу с криминальными сетями более эффективной.

По словам полицейского, свидетельства мигрантов доказывают, что контрабандисты постоянно «заметают следы», меняя методы работы. Так, если раньше шлюпки доставляли на пляж грузовиками, а в последний момент надували, теперь перевозчики, как правило, прячут их в песке и растительности на пляже. Отправление отныне организуется поздней ночью, а не ранним вечером, как когда-то.

Анализ телефонной связи, восстановление маршрутов и идентификация подозреваемых позволили мобильным поисковым бригадам при поддержке Центрального управления по борьбе с нелегальной иммиграцией и трудоустройством нелегальных иммигрантов (Ocriest) ликвидировать в 2019 году 40 преступных сетей в Кале. В то же время полицейские и жандармы задержали 1625 контрабандистов, что на 200 больше, чем годом ранее.

Как поясняет Le Figaro, подручными преступных сетей часто становятся соотечественники семей, «мечтающих об Эльдорадо и готовых рискнуть собственной жизнью в надувной лодке». Хотя полиция почти никогда не находит у беженцев документов, примерно треть из них оказываются эритрейцами, 25% — выходцами из ирако-курдского региона, а 7% — суданцами. При этом готовность кандидатов записываться в опасное путешествие через Ла-Манш при цене билета от €300 до €50 — для тех, кто готов плыть в переполненной лодке без спасательного жилета, — высока как никогда, отмечает издание.

Каждый выход такой надувной лодки в море при её обнаружении радарами приводит в режим повышенной готовности французский флот и таможенные службы, которые оказывают помощь нелегалам. Если же судну удалось добраться до британских территориальных вод, за дело берётся английская береговая охрана. Недавно им удалось спасти от потопления 51 человека, включая маленьких детей, втиснутых в 6-метровую надувную лодку.