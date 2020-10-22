Helsingin Sanomat: эксперты не верят, что миграция украинцев в Польшу может сократиться

Отъезд украинцев на заработки в Польшу уже давно является одним из крупнейших миграционных потоков в Европе. Как пишет Helsingin Sanomat, на Украине начали беспокоиться об «утечке мозгов», поскольку в последние годы страну покинуло больше молодёжи и людей с высшим образованием, чем раньше. Эксперты считают, что массовая миграция вряд ли сократится в ближайшее время.

Переезд украинцев на заработки в Польшу — один из крупнейших миграционных потоков в Европе. Как пишет Helsingin Sanomat, точных данных нет, поскольку многие приезжают в Польшу ненадолго или работают нелегально. По некоторым оценкам, в Польше работает около 1,5—2 млн украинцев.

Польше важна украинская рабочая сила: украинцы компенсируют отсутствие поляков, уехавших в другие страны ЕС в поисках работы, и поддерживают рост экономики. Правительство Польши относится к украинским мигрантам положительно, хотя в целом к миграции относится критично.

На Украине начали беспокоиться об утечке мозгов, поскольку в последние годы страну покинуло больше молодёжи и людей с высшим образованием, чем раньше. По словам руководителя компании Gremi Personal, которая занимается трудоустройством украинских рабочих в Польше Евгения Кириченко, главная причина миграции украинцев — конечно же, деньги. Государственная служба статистики Украины назвала среднюю зарплату в стране — €400. Многие получают в месяц значительно меньше и уезжают на заработки, чтобы прокормить семью.

Украинцы стали переезжать активнее — в том числе и потому, что официальная Польша в них нуждается и действительно их ждёт. К тому же у многих появляются знакомые, работающие в Польше.

«Если украинец хочет поехать работать в Польшу, ему достаточно поговорить об этом с пятью знакомыми. Кто-нибудь из них точно был в Польше и сможет что-нибудь посоветовать», — говорит Кириченко.

Как отмечает издание, недавно Германия облегчила выдачу рабочих виз, так что у украинцев появилась ещё одна страна для поиска заработка.

«Мы провели опрос. 60 процентов украинцев, работающих сейчас в Польше, готовы собрать сумки и отправиться работать в Германию», — рассказал журналистам Кириченко.

Специалисты не верят, что миграционный поток сократится в ближайшее время. До пандемии многие начали переезжать в Польшу с семьями, что свидетельствует об отсутствии перспектив на родине. Несмотря на обилие природных ресурсов, Украина — бедная страна с низким уровнем обрабатывающей промышленности, а на востоке продолжаются военные действия.

Многие украинцы, вернувшиеся домой, планируют уехать обратно, хотя некоторые боятся, что из-за влияния коронавируса на экономику работы в Польше и Германии может стать меньше.